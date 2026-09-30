『The Independent』によると、ストーンズはスピード違反で有罪判決を受け、多額の裁判費用の支払いを命じられた。32歳の同選手は5月、チェシャーにある自身の所有地近くで、制限速度30マイルの区間をレンジローバーで時速43マイルで走行していたところを摘発された。

ストーンズは、チェシャー警察から最初に連絡を受けた際、自分が運転していたことをすぐに認めた。しかし、イングランド代表の同選手は重要な2通目の書簡には応じなかった。この書類では、反則金を支払ってこの違反を裁判沙汰にせずに済ませる機会が与えられていた。

この連絡を見逃したことで、この案件は単独簡易手続きへと進んだ。治安判事はこのDFに違反点数4点を科し、666ポンドの罰金支払いを命じた。さらに、120ポンドの費用と266ポンドの被害者負担金も支払わなければならない。