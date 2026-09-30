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インテルのスター、ジョン・ストーンズが、イングランド代表としてワールドカップに参加中に警察からの通知を見落とし、裁判所から罰金と運転に関する処分を科された
インテルDF、スピード違反で有罪判決
『The Independent』によると、ストーンズはスピード違反で有罪判決を受け、多額の裁判費用の支払いを命じられた。32歳の同選手は5月、チェシャーにある自身の所有地近くで、制限速度30マイルの区間をレンジローバーで時速43マイルで走行していたところを摘発された。
ストーンズは、チェシャー警察から最初に連絡を受けた際、自分が運転していたことをすぐに認めた。しかし、イングランド代表の同選手は重要な2通目の書簡には応じなかった。この書類では、反則金を支払ってこの違反を裁判沙汰にせずに済ませる機会が与えられていた。
この連絡を見逃したことで、この案件は単独簡易手続きへと進んだ。治安判事はこのDFに違反点数4点を科し、666ポンドの罰金支払いを命じた。さらに、120ポンドの費用と266ポンドの被害者負担金も支払わなければならない。
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ワールドカップ欠場で法廷へ
手紙を見落としたのは、ストーンズがワールドカップでイングランド代表として遠征していたためだった。長期間にわたってチェシャーの自宅を留守にしていた理由を説明するため、ストーンズはウォリントン治安判事裁判所に書簡を送った。
ストーンズは書面で、スピード違反の罪状を全面的に認めた。国際試合での任務、夏休み、そして大型移籍が重なったことで、不運な事務手続き上のミスが生じたと説明している。
「スピード違反について言うことは何もありません」と、ストーンズは裁判所に書いた。「今になってこの違反に対して返答している理由は、私がサッカーで母国を代表しており、自宅におらず郵便を確認できなかったからです。5月28日に詳細を伝えるための手紙を送り、その後イングランドに合流しました。私たちは7月19日までそこにいました」
イタリア移籍でさらなる遅れが生じる
ストーンズは事情の全体像を伝えるため、夏の多忙なスケジュールを治安判事に詳しく説明した。5月28日にイングランド代表へ合流する前、最初の運転者情報を送付したと述べた。その後は7月19日までワールドカップに帯同していた。さらにこのDFは大会後に休暇を取り、その後、夏のインテルへの移籍を完了させた。その結果、英国の自宅はほぼ4カ月にわたって完全に空き家のままとなっていた。この期間、法的書類は気づかれないままたまっていった。
「休暇に出て、その後ミラノへ移ったため、これは偶然見つかった」とストーンズは付け加えた。「これが、私がもはやその国に居住していないため出廷できなかった理由でもある」
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焦点は再びサッカーへ
法的な問題がこれで完全に解決したことで、ストーンズは自身のキャリアの次なる章に完全に集中できる。経験豊富なセンターバックは、イタリアでの生活に適応しながら、インテルで強い印象を残そうと意気込んでいる。
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