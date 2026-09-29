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インテルのスター、アンディ・ディウフがフランスで印象的なプレーを見せた後、予想外のサイドバック起用について語る
ジダン、インテルの逸材を試す
ベルギー戦でフランス代表デビューを飾り、強い印象を残したディウフは、新たな一面も示した。これまでインサイドに絞るウイング、セカンドトップ、中盤センターでプレーしてきたインテル所属の同選手は、フランス代表を率いるジネディーヌ・ジダン監督の下で左サイドバックとして起用された。この戦術的な変更は、その場の思いつきではなく、4バックの守備的な役割で選手の能力を試すとジダン監督が約束していたことの実現だった。
この実験はすぐに結果をもたらし、ディウフはピエール・カルル、ジェレミー・ジャケ、マクサンス・ラクロワと並んで驚くほど自然にプレーした。『La Gazzetta dello Sport』によると、デビュー戦のスタッツは、国際舞台の守備の厳しさに即座に対応した選手像を示している。タックルは4回中4回成功で成功率100％を記録し、パス成功率は95％だった。さらに攻撃面での貢献も高く、敵陣で35本のパスを成功させたほか、試合中には重要な守備でのクリアを3回記録した。
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学びを通じて技術を身につける
ディウフは戦術面の学習にも真剣に取り組んでおり、代表でピッチに立つ前に新たな役割を分析する時間を設けていたことを認めた。この選手は、ベルギー戦に向けて自身の動きとスペースの認知に焦点を当てて準備したと明かした。「こういう形でスタートできてうれしい」と、ディウフは報道陣に語った。「チームメートが助けてくれた。自分のポジショニングについて映像を見た。ジダンには前に出て、自分のプレーをするように言われた」
この素早い適応は、彼のキャリアを注意深く追ってきた人々にとって驚きではなかった。コモ所属のMFで同国出身のルーカス・ダ・クーニャも、この転向の成功に驚きはないとの考えを示し、こう述べた。「彼のパフォーマンスに驚きはない。彼のことはよく知っている」
サン・シーロにおけるキヴの影響力
フランス代表でのパフォーマンスは一部の国際的な観察者を驚かせたかもしれないが、この変貌の種はサン・シーロで、クリスティアン・キヴの指導の下でまかれていた。インテルの指揮官は、ディウフのプレーをワイドの役割に合うよう作り替えたいという希望を公言してきた。2026年7月の発言で、キヴはこの選手に対する戦術的ビジョンを説明し、次のように述べた。「彼をワイドの選手に変えるというクレイジーなアイデアがある。1対1の場面で気楽な姿勢と性格を持っている」
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多才なフランス人選手にとってはチームが第一だ
守備ラインで個人として成功を収めているにもかかわらず、ディウフはピッチ上での自分本来の志向について地に足をつけた姿勢を崩していない。自身が快適な領域の外でプレーしていることを理解しつつも、チーム全体のためなら個人的な好みを犠牲にする覚悟がある。インテルのスターは現在の状況について率直に語り、こう説明した。「インテルでも自分のポジションではない場所でプレーしているが、大事なのはチームを助けることだ」
この自己犠牲の姿勢によって、フランスが10月2日に行われるイタリアとのUEFAネーションズリーグの一戦に向けて準備を進める中、同選手の出場時間はさらに増える可能性が高い。
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