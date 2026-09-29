ディウフは戦術面の学習にも真剣に取り組んでおり、代表でピッチに立つ前に新たな役割を分析する時間を設けていたことを認めた。この選手は、ベルギー戦に向けて自身の動きとスペースの認知に焦点を当てて準備したと明かした。「こういう形でスタートできてうれしい」と、ディウフは報道陣に語った。「チームメートが助けてくれた。自分のポジショニングについて映像を見た。ジダンには前に出て、自分のプレーをするように言われた」

この素早い適応は、彼のキャリアを注意深く追ってきた人々にとって驚きではなかった。コモ所属のMFで同国出身のルーカス・ダ・クーニャも、この転向の成功に驚きはないとの考えを示し、こう述べた。「彼のパフォーマンスに驚きはない。彼のことはよく知っている」