インテルは月曜夜20時45分、サン・シーロでウディネーゼと対戦する。目標は首位を守ること。さらに、チャンピオンズリーグ初戦でレアル・マドリー相手に喫した敗戦を忘れ、代表ウィーク前の長い中断前にインテルがローマと対戦するビッグマッチへ向けて、最高の準備を整えることにもある。
インテルを率いるクリスティアン・キヴ監督には、先発メンバーをめぐって多くの疑問がある。試合前会見で指揮官は、自身とチームの優先事項を改めて明確にした。
インテルは月曜夜20時45分、サン・シーロでウディネーゼと対戦する。目標は首位を守ること。さらに、チャンピオンズリーグ初戦でレアル・マドリー相手に喫した敗戦を忘れ、代表ウィーク前の長い中断前にインテルがローマと対戦するビッグマッチへ向けて、最高の準備を整えることにもある。
インテルを率いるクリスティアン・キヴ監督には、先発メンバーをめぐって多くの疑問がある。試合前会見で指揮官は、自身とチームの優先事項を改めて明確にした。
試合への準備は、ほかの試合と同じように進めている。ウディネーゼはフィジカルが強いだけでなく、クオリティーも備えたチームだと理解している。よく組織されたチームで、これまでに被った損失があっても、常にしっかり戦えることを示してきたし、相手を苦しめる力もある。それでも、僕たちはいつも通り良い試合をしたい」
「チームはいつも通り落ち着いている。我々の目標は常に改善し、何かを積み上げることだった。評価を下すにはまだ早いが、いい部分は見えている。結果だけで判断するなら多少の批判があってもおかしくはないが、我々はそこだけを見ているわけではない。レアル戦だけでなく、ナポリ戦でも見せた良かった点への自覚と自信を失ってはいけない。私はこの2試合を結びつけて考えている。間隔が近かったからだ。ナポリ戦ではメンタル面で大きなエネルギーを使い、その72時間後にベルナベウで戦った。苦しい状況の後の反応、ミスの後の反応といったポジティブな部分を私は受け止めている」
「我々は先ほども言ったように、最終的な目標を見据えている。それはシーズン全体の長さの中でのものだ。今話しているのは8月と9月のことだ。チャンピオンズリーグの直近6、7試合が思うようにいかなかったことを見失ってはいない。とはいえ、今は新しいシーズンであり、新たな道のりでもある。そこには、一定の勝ち点獲得を目指すミニトーナメントとしての7試合がある。我々が気にしているのは、自分たちのやっていることへの信頼であり、その点で失われているものは見ていない。マドリーで、もっとうまくやれたはずだという思いから、チームが少し悔しさを抱えているのは見た」
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。
「多くの人が私たちにプレッシャーをかけたがっている？ それは昔からある話で、私たちはそれとともに生きることに慣れている。私たちにとって重要なのは、日々のレベルで自分たちが何をしているかということだ。評価はこれまでもあったし、今もあるが、それは私たちの問題ではない。評価はただでできるし、誰もが自分の意見を自由に表明できる。一方で私たちには責任がある。それが違いだ」
「私にとっては、3バックか4バックかという議論はそれほど重要ではない。私はどうプレーするかを見ている。4-3-2-1で入って、その後は高い位置のサイドを下げて5枚、あるいは6枚で守るチームもある。私にとって重要なのは、どう解釈するか、ハイプレスでマンツーマン気味に相手を捕まえに行くこと、そしてそれだけではない。私が関心を持っているのは、選手が個々に何をして成長するかということだ。4-2-3-1も守備時には、ビルドアップで3-2や3-1になることがある。システム以上に重要なのは、手元にいる選手たちと、彼らがより良くできる状況に置くことだ。重要なのは布陣ではなく、状況をどう読むかだ」
「成長？ まず何より、昨季のウディネーゼと比べて、今の私たちにはトロフィーが2つ多い。それは決して小さくない。どこからスタートしたかを考えれば、あれこれ言われていたことも含めて、それが現実だった中で、私たちは第2節をホームで敗れて迎えた。それから1年後、私たちはイタリア王者となり、コッパ・イタリアも制した。成長があったことは、その結果が物語っている。それでも、私たちのサッカーのアイデアはさらに改善できるし、選手たちは本当に熱心に取り組んでいる」
「チャルハノールのプレー時間？ 彼はワールドカップに出場したし、しかも負傷を抱えたままだった。コッパ・イタリア準決勝では2ゴールを決めたが、その後はシーズン終盤を欠場した。その問題を引きずったままワールドカップでもプレーした。その後は1カ月の休暇を取り、ワールドカップの結果をめぐってトルコでは厳しい批判もあった。準備が遅れたので、我々にとっての優先事項は選手たちをコンディションに乗せること、そして何よりも準備期間の一部を欠いた選手たちを整えることだ」
「ディウフについては、チーム全体と同じように、できるだけ早く良いコンディションに乗せようとしている。目標は60分ではなく、質の高い80分をプレーできるようにすることだ。とりわけウイングバックの選手、そして彼のように唯一無二の特徴を持つ選手にとっては、それがなおさら重要になる。彼には1対1で相手に向かっていく、この怖いもの知らずな姿勢がある。チームに新たな選択肢をもたらしてくれる選手だ。その後、そのサイドで別のものが求められる時間帯もあるだろうし、その時は変えていく。ただ、彼が示してきた献身性や取り組み方を考えれば、非難されるような点は何もない。彼の成長をうれしく思っている」
「PKと判定基準について？ 私はこのやり方に満足している。VARが少なければ少ないほど、試合の強度は増す。再開を速めるこうしたルールは、リズムを生み、時間の浪費も減るから、私にとって重要だ。軽く接触されただけで倒れたままの選手たちも、今は1分間ピッチの外にいなければならないと分かっている。PKについては、VARが介入しなければならない場面ももちろんある。だが、それが少なければ少ないほどいい。誰もVARをなくしたいとは思っていない。ただ、主審に試合の主導権を委ねる姿勢は私は好きだ。選手との対話はもっとあってほしいが、大きなプレッシャーがあるのも理解している」
「ディマルコとスペンス？ ディマルコはトレーニングをこなし、チーム練習に参加可能な状態だ。スペンスは再調整のプロセスにある。誰がメンバー入りするかは、明日の招集メンバーを見れば分かるだろう」