「私にとっては、3バックか4バックかという議論はそれほど重要ではない。私はどうプレーするかを見ている。4-3-2-1で入って、その後は高い位置のサイドを下げて5枚、あるいは6枚で守るチームもある。私にとって重要なのは、どう解釈するか、ハイプレスでマンツーマン気味に相手を捕まえに行くこと、そしてそれだけではない。私が関心を持っているのは、選手が個々に何をして成長するかということだ。4-2-3-1も守備時には、ビルドアップで3-2や3-1になることがある。システム以上に重要なのは、手元にいる選手たちと、彼らがより良くできる状況に置くことだ。重要なのは布陣ではなく、状況をどう読むかだ」