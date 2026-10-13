「一方のチームは走り、もう一方は歩いていたのか？ 先ほども言ったが、試合を見返す必要はない。フラストレーションから、我々は強度を失ったように感じる。セカンドボールに対応するために戻ることを忘れ、前に出過ぎていた。プレスのかけ方を間違え、バランスを崩した。プレスでも相手に対抗できず、常に後手に回っていた。ハーフタイムには、チームを過度に奮い立たせるのではなく、もっと落ち着きと冷静さを伝えるべきだったのかもしれない。ゴールを決めるには、もっと冷徹にならなければならない時もある。何かを変える必要があるかもしれない」