インテルはチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第2戦で、クラブ・ブルッヘをホームのサン・シーロに迎え、3-4で敗れた。初戦のマドリードでの敗戦に続く手痛い黒星だ。勝ち点0のまま順位表の下位に沈んでいるという結果だけでなく、決して手ごわいとは言えない相手にチームのあらゆる欠点を露呈しての敗戦だったことも痛い。直近8試合の欧州での戦いで7敗目を喫したクリスティアン・キヴは、試合についてSky Sportにこう語った。
インテルのキヴ監督「焦りと苛立ちが強すぎた。責任は私にある。ハーフタイムに選手たちを奮い立たせすぎた。何かを変えなければならない」
苛立ちと熱狂
「前半は良かった。CKからのカウンターを受けた場面では、もっと組織的に対応できたはずだ。それでも、ハーフタイムまでに試合を振り出しに戻せた。後半も良い入りができ、得点できたかもしれないチャンスが2度あった。少しの苛立ちと焦りからミスをしてしまった。2-1になってからは冷静さも落ち着きも、試合のプランもすべて失い、戻ることを考えずに前へ出ようと焦ってしまった。私たちを苦しめたクラブ・ブルッヘを称えたい」
失点が多すぎる守備
「14失点？ 心配していないとは言えない。見直すべき点がある。特にチャンピオンズリーグでは、相手の質とスピードが高く、先行されると追いつくのが難しい。自分たちのバランスやセカンドボール、プレスをかけた際のボール奪回について考えている」
責任者は私です
「チャンピオンズリーグで何がうまくいっていないかは分かっている。精神面の準備を改善していく。私たちには引きずっているものがあり、その責任は私が負う。試合によっては適切なバランスを見いだせていない。期待があっただけに、この2敗は痛い。誰もが違う結果を望んでいた。昨季は1勝と多くの敗戦を喫して終えた。精神面についても責任は私にある」
もっと冷静さを伝えるべきだった
「一方のチームは走り、もう一方は歩いていたのか？ 先ほども言ったが、試合を見返す必要はない。フラストレーションから、我々は強度を失ったように感じる。セカンドボールに対応するために戻ることを忘れ、前に出過ぎていた。プレスのかけ方を間違え、バランスを崩した。プレスでも相手に対抗できず、常に後手に回っていた。ハーフタイムには、チームを過度に奮い立たせるのではなく、もっと落ち着きと冷静さを伝えるべきだったのかもしれない。ゴールを決めるには、もっと冷徹にならなければならない時もある。何かを変える必要があるかもしれない」
均衡
「もっとバランスを取らなければならない。小さなミスでも代償を払うことになるからだ。チャンピオンズリーグでは、細部や一つひとつの出来事が勝敗を左右する。自信と熱意を失ってはいけないが、特定の局面では、状況をもっと的確に捉える必要がある」
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