インテルのエース、ラウタロ・マルティネスが移籍の噂を強く否定

自身の将来をめぐる憶測が絶えない中、マルティネスはインテルへの忠誠を改めて表明した。アルゼンチン人ストライカーは、欧州のビッグクラブへの移籍が度々噂されているが、セリエA王者インテルを去る理由は何もないと断言している。

バルセロナやパリ・サンジェルマン、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍が報じられてきたが、彼はミランを去るつもりはないと強調する。28歳のマルティネスは、インテルが推進するプロジェクトの要として、キャプテンとしてピッチをリードしている。