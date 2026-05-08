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インテルのエース、ラウタロ・マルティネスが移籍の噂を強く否定
マルティネス、移籍の噂を否定
自身の将来をめぐる憶測が絶えない中、マルティネスはインテルへの忠誠を改めて表明した。アルゼンチン人ストライカーは、欧州のビッグクラブへの移籍が度々噂されているが、セリエA王者インテルを去る理由は何もないと断言している。
バルセロナやパリ・サンジェルマン、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍が報じられてきたが、彼はミランを去るつもりはないと強調する。28歳のマルティネスは、インテルが推進するプロジェクトの要として、キャプテンとしてピッチをリードしている。
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ストライカーがインテルへの忠誠心を語る
『クロナケ・ディ・スポリアートイオ』の取材にマルティネスは、移籍の噂があるクラブにも関心がなく、残留すると明言した。
「私はインテルのプロジェクトに忠実で、ここが自分の居場所だと感じています。家族も幸せですし、ミラノのレストランも気に入っています。初日から皆が想像以上に温かく迎え入れてくれました。個人としてもチームとしても多くの目標を達成できました」
ピッチでの成功が、彼の決意をさらに固める
ネラッズーリはリーグ連覇を達成し、コッパ・イタリアでも優勝争いを続けている。このストライカーは得点王も狙っており、その安定感は欧州屈指のフォワードとしての地位を確固たるものにした。
2018年にレーシング・クラブから加入して以来、彼は公式戦372試合で173得点を挙げ、現代のインテルを象徴する存在へと成長した。
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インテルのキャプテンは、今後もクラブの中心的存在であり続ける見込みだ。
リーダーシップと得点力を兼備するマルティネスは、依然としてインテルの長期計画の中核である。クラブ首脳は、国内での近年の成功をさらに発展させるために、このアルゼンチン人選手を不可欠とみなしている。ミラノで仕事も私生活も落ち着いているこのフォワードは、欧州のビッグクラブからの関心にもかかわらず、当面はジュゼッペ・メアッツァでキャリアを続ける決意だ。