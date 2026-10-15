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ライブ
Lautaro Martinez InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

インテルに痛手、ラウタロ・マルティネスが左太ももの屈筋に違和感

ラウタロ・マルティネス
インテル
セリエ A

インテルの背番号10が負傷

インテルが発表した公式声明には、次のように記されている。「ラウタロ・マルティネスは本日、臨床検査と機器を用いた検査を受けた。検査はロッツァーノのウマニタス研究所で行われ、左太ももの屈筋に筋肉の違和感が確認された


アルゼンチン人FWの状態は今後数日間で評価され、回復までにどれほどの時間がかかるかを詳しく見極める。ラウタロは過去にも驚くほど早い回復を見せてきた。インテルへの強い帰属意識、主将としての責任感、勝利して主役になりたいという強い意欲も、その原動力となってきた。

  • 回復までの期間

    ラウタロのようなケガの場合、回復には2～3週間を要するため、10月31日のミランとのダービーに向けて復帰を目指す可能性もある。ただし、ラウタロの離脱がさらに長引くことも考えられる。その場合、11月に予定されている代表戦による中断期間まで、インテルが戦う全試合を欠場することになる。


    次の中断期間までのインテルの全日程は以下の通り。

    17日（土）ボローニャ対インテル、21日（水）インテル対シャフタール、25日（日）インテル対フィオレンティーナ、28日（水）ベネツィア対インテル、10月31日（土）ミラン対インテル、11月3日（火）フェイエノールト対インテル、11月8日（日）インテル対コモ。

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2026年10月17日

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