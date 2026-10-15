インテルに痛手、ラウタロ・マルティネスが左太ももの屈筋に違和感

インテルが発表した公式声明には、次のように記されている。「ラウタロ・マルティネスは本日、臨床検査と機器を用いた検査を受けた。検査はロッツァーノのウマニタス研究所で行われ、左太ももの屈筋に筋肉の違和感が確認された」





アルゼンチン人FWの状態は今後数日間で評価され、回復までにどれほどの時間がかかるかを詳しく見極める。ラウタロは過去にも驚くほど早い回復を見せてきた。インテルへの強い帰属意識、主将としての責任感、勝利して主役になりたいという強い意欲も、その原動力となってきた。