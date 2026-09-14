インテルに悪いニュースが入った。試合前のウディネーゼ戦に向けた記者会見を終えたクリスティアン・キヴは、サプライズで招集外になる可能性が高い選手が1人いることを示唆していた。

そして今日、サン・シーロで20時45分に行われる試合のメンバー表によって、その欠場選手がハカン・チャルハノールであることが確認された。ベンチ入りすらせず、筋肉の問題でスタンドから試合を見ることになる。