インテルに悪いニュースが入った。試合前のウディネーゼ戦に向けた記者会見を終えたクリスティアン・キヴは、サプライズで招集外になる可能性が高い選手が1人いることを示唆していた。
そして今日、サン・シーロで20時45分に行われる試合のメンバー表によって、その欠場選手がハカン・チャルハノールであることが確認された。ベンチ入りすらせず、筋肉の問題でスタンドから試合を見ることになる。
インテルに悪いニュースが入った。試合前のウディネーゼ戦に向けた記者会見を終えたクリスティアン・キヴは、サプライズで招集外になる可能性が高い選手が1人いることを示唆していた。
そして今日、サン・シーロで20時45分に行われる試合のメンバー表によって、その欠場選手がハカン・チャルハノールであることが確認された。ベンチ入りすらせず、筋肉の問題でスタンドから試合を見ることになる。
試合前の恒例記者会見で、キヴは含みを持たせてこう語っていた。「ディマルコとスペンス？ ディマルコはトレーニングをこなし、チーム練習に参加できる状態だ。スペンスは再調整のプロセスにある。そのほかについては……（編集注：笑みを浮かべて間を置く）あすの招集メンバーを見れば、誰がいるか分かるだろう」
チャルハノールは、太ももの内転筋の筋肉疲労によりウディネーゼ戦を欠場する。深刻な問題ではないものの、昨季を筋肉の問題で終え、その後はトルコ代表として痛みを抱えながらワールドカップに出場。ここへ来て徐々にプレー時間を伸ばしていたとはいえ、ここまで1試合あたりおよそ60分を超えてプレーしたことはなかっただけに、軽視はできない。
そのためインテルは、今夜のウディネーゼ戦で司令塔を起用することができない。今後数日で、コンディションについてさらなる評価が行われる予定だ。もちろん照準は次のリーグ戦に定められており、その試合は9月19日土曜日18時にスタディオ・オリンピコで予定されている。今季リーグ開幕後2度目の直接対決で、インテルはローマと対戦することになる。
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