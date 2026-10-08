クリスティアン・キヴに悪い知らせがアッピアーノ・ジェンティーレのメディカルルームから届いた。ここ数日は非常に明るいニュースが続き、中断明けの活動再開に向けて実質的にチームのほぼ全員が完全復帰に近づいていた（なお、リコンディショニング段階にあったのはストーンズだけ）ものの、この日、カーティス・ジョーンズが筋肉系のトラブルで離脱した。イングランド人MFの負傷箇所は太ももで、一定ではない期間にわたってピッチから離れることになる。
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翻訳者：
インテルに痛手、カーティス・ジョーンズが負傷。離脱期間はどれくらいで、パルマ戦で代役を務めるのは誰か
先発出場の準備はできていた
中断期間中ずっとピネティーナで調整を続けてきた元リヴァプールの選手は、土曜日18時キックオフの一戦で、インテルが中断明けのリーグ戦再開を迎えるにあたり、キヴの確かな計算に入る存在の一人だった。
しかし、そうはならない。ルーマニア人指揮官はプランの見直しを強いられることになる。確実なのはチャルハノールが中盤の中央に入り、さらにアッピアーノ・ジェンティーレで彼も3週間フルに調整してきたことから、ヘンリク・ムヒタリアンもほぼ確実に先発のチャンスを得るということだ。ジョーンズのポジションには、それぞれの代表活動から戻ってくる選手のうちの誰かが入ることになり、現時点ではニコロ・バレッラが筆頭候補となっている。
声明
カーティス・ジョーンズは今朝、ロッツァーノのヒューマニタス研究所で臨床検査および機器検査を受けた。
検査の結果、右太ももの内転筋に筋膜性の違和感が確認された。
今後数日以内に状態を再評価する予定となっている。
長期離脱？
違和感は損傷ではない。だが、これほど繊細で、なおかつ複数の部位にも関わる筋肉だけに、慎重な対応が必要になる。
よほどのサプライズがない限り、すでに確実となっているパルマ戦の欠場に加え、10月13日火曜日のチャンピオンズリーグ、クラブ・ブルージュ戦も欠場する見通しだ。MFは約1か月の離脱を強いられることになりそうで、10月31日に予定されているダービーでの復帰は極めて難しい。一方、クラブは中断前最後のコモ戦での復帰を期待している。
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