中断期間中ずっとピネティーナで調整を続けてきた元リヴァプールの選手は、土曜日18時キックオフの一戦で、インテルが中断明けのリーグ戦再開を迎えるにあたり、キヴの確かな計算に入る存在の一人だった。

しかし、そうはならない。ルーマニア人指揮官はプランの見直しを強いられることになる。確実なのはチャルハノールが中盤の中央に入り、さらにアッピアーノ・ジェンティーレで彼も3週間フルに調整してきたことから、ヘンリク・ムヒタリアンもほぼ確実に先発のチャンスを得るということだ。ジョーンズのポジションには、それぞれの代表活動から戻ってくる選手のうちの誰かが入ることになり、現時点ではニコロ・バレッラが筆頭候補となっている。