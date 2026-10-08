クリスティアン・キヴに悪い知らせが届いた。アッピアーノ・ジェンティーレのメディカルルームからだ。ここ数日、代表ウィーク後の活動再開に向けて、チームのほぼ全員が完全復帰に近づいているという非常に良い知らせが続いていた（なお、ストーンズだけはまだリコンディショニングの段階にあった）が、この日、カーティス・ジョーンズが筋肉の問題で離脱した。イングランド人MFの負傷箇所は太ももで、短くない期間にわたってピッチから離れることになる。
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翻訳者：
インテルに痛手、カーティス・ジョーンズが負傷。離脱期間はどれくらいか、そしてパルマ戦で代役を務めるのは誰か
先発出場の準備はできていた
中断期間の間ずっとピネティーナで調整を続けてきた元リヴァプールの選手は、土曜18時に行われるリーグ再開初戦に向けて、キヴの確かな計算に入る存在の一人だった。
だが、そうはならない。ルーマニア人指揮官はプランの見直しを強いられることになった。確実なのは、チャルハノールが中盤の中央に入り、さらにアッピアーノ・ジェンティーレで同じく3週間フルに調整してきたヘンリク・ムヒタリアンも、ほぼ間違いなく先発のチャンスを得るということだ。ジョーンズの穴は各国代表での活動から戻ってくる選手の一人が埋めることになり、現時点での第一候補はニコロ・バレッラである。
声明
カーティス・ジョーンズは今朝、ロッツァーノのHumanitas研究所で臨床検査と機器検査を受けた。
検査の結果、右太ももの内転筋に筋筋膜性の違和感が確認された。
今後数日以内に状態を再評価する予定だ。
長期離脱？
違和感は損傷ではない。だが、これほどデリケートで、なおかつ複数の部位にも関わる筋肉だけに、慎重な対応が必要になる。
大きな驚きがない限り、すでに確実となっているパルマ戦の欠場に加え、10月13日火曜日のチャンピオンズリーグ、ブルージュ戦も欠場する見通しで、このMFは約1カ月の離脱を強いられることになりそうだ。10月31日に予定されているダービーに間に合う可能性は極めて低く、一方でクラブは、中断前最後のコモ戦での復帰を期待している。
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