インテルに痛手、カーティス・ジョーンズが負傷。離脱期間はどれくらいか、そしてパルマ戦で代役を務めるのは誰か

中断期間の間ずっとピネティーナで調整を続けてきた元リヴァプールの選手は、土曜18時に行われるリーグ再開初戦に向けて、キヴの確かな計算に入る存在の一人だった。

だが、そうはならない。ルーマニア人指揮官はプランの見直しを強いられることになった。確実なのは、チャルハノールが中盤の中央に入り、さらにアッピアーノ・ジェンティーレで同じく3週間フルに調整してきたヘンリク・ムヒタリアンも、ほぼ間違いなく先発のチャンスを得るということだ。ジョーンズの穴は各国代表での活動から戻ってくる選手の一人が埋めることになり、現時点での第一候補はニコロ・バレッラである。