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インテルに新ゴールキーパーが加入！セリエA王者、ラツィオのスター選手と合意
インテル、首都で理想の選手を獲得
セリエA王者のインテルは、夏の移籍市場でプロヴェデル獲得目前。 ヤン・ゾマー退団を見据え、正GK争いを活性化させるため、ホセップ・マルティネスに加えプロヴェデルの獲得をチヴ監督が強く要望していた。
移籍専門家のアルフレド・ペドゥッラ氏によると、交渉は進展し、ラツィオが要求した500万ユーロとインテルの提示額250万ユーロの中間、300万ユーロで合意した。 合意が成立したため、プロヴェデルはまもなくサン・シーロへの移籍手続きを完了させる見込みだ。
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ラツィオで一つの時代が幕を閉じる
プロヴェデルはローマでの4年間を終え、退団した。彼はファンに人気があった。しかし、サッリがアタランタに移り、後任のガットゥーゾは異なる戦術を志向する。 ガットゥーゾはクリストス・マンダスを正GKに指名し、エドアルド・モッタを控えとする方針だ。
新体制で余剰となったプロヴェデルは、スクデット王者のインテルで再出発を選ぶ。 すでにインテルと個人合意しており、3年契約で年俸150万ユーロ＋ボーナス。2029年までセリエAでプレーする見込みだ。
長年の夢が叶った
プロヴェデルにとって、インテルへの移籍はキャリアアップ以上のもの。長年の夢が叶う瞬間だ。代理人のジャンニ・リヴァは『La Lazio Siamo Noi』の取材に「移籍は間近。プロヴェデルは子供の頃からインテルのファンで、ベンチに座るためではなくプレーするためにミラノへ行く」と語った。
「合意まであと少し。正しい方向へ進んでいる」と述べ、「早期決着を願っている。プロヴェデルは生涯インテルファンであり、この移籍はキャリアの集大成だ。彼はベンチではなくピッチで力を示したい」と強調した。 彼は長い道のりを歩んできたが、今こそその時だ。良い予感がする。チブとの接触？ないと思う。時間は少ないが、我々は自信を持っている」
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プロヴェデルの成績とラツィオの欧州大会不参加
プロヴェデルは2025-26シーズン、ラツィオで29試合に出場し、30失点、12試合で無失点を記録した。個人では奮闘したが、チームはセリエAで9位にとどまり、来シーズンの欧州大会出場権を逃した。