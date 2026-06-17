インテルに新ゴールキーパーが加入！セリエA王者、ラツィオのスター選手と合意

セリエA王者のインテルは、夏の移籍市場でプロヴェデル獲得目前。 ヤン・ゾマー退団を見据え、正GK争いを活性化させるため、ホセップ・マルティネスに加えプロヴェデルの獲得をチヴ監督が強く要望していた。

移籍専門家のアルフレド・ペドゥッラ氏によると、交渉は進展し、ラツィオが要求した500万ユーロとインテルの提示額250万ユーロの中間、300万ユーロで合意した。 合意が成立したため、プロヴェデルはまもなくサン・シーロへの移籍手続きを完了させる見込みだ。



