インテルに大打撃！ラウタロ・マルティネスがハムストリングを負傷し、ミラノダービーを欠場へ

インテルは、マルティネスが筋肉系の問題により、少なくとも1カ月離脱すると発表した。インテルの主将は、サン・シーロで行われたクラブ・ブルッヘとのチャンピオンズリーグの一戦で負傷した。この試合で2ゴールを挙げたものの、一晩を通してチームの攻撃の中心を担ったワールドカップ優勝経験者にとって、試合での身体的な負担は大きかった。

4-3で敗れた後、同ストライカーは負傷の程度を調べるための検査を受けた。クラブは声明を通じて診断結果を正式に発表し、欧州大会での一戦を終えたマルティネスについて「検査で左ハムストリングの筋損傷が確認された」と明らかにした。国内と欧州の両大会で過密日程を迎えるチームにとって、クリスティアン・キヴ監督は選手起用で大きな難題を抱えることになった。