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インテルに大打撃！ラウタロ・マルティネスがハムストリングを負傷し、ミラノダービーを欠場へ
ハムストリングの肉離れでインテルの大黒柱が離脱
インテルは、マルティネスが筋肉系の問題により、少なくとも1カ月離脱すると発表した。インテルの主将は、サン・シーロで行われたクラブ・ブルッヘとのチャンピオンズリーグの一戦で負傷した。この試合で2ゴールを挙げたものの、一晩を通してチームの攻撃の中心を担ったワールドカップ優勝経験者にとって、試合での身体的な負担は大きかった。
4-3で敗れた後、同ストライカーは負傷の程度を調べるための検査を受けた。クラブは声明を通じて診断結果を正式に発表し、欧州大会での一戦を終えたマルティネスについて「検査で左ハムストリングの筋損傷が確認された」と明らかにした。国内と欧州の両大会で過密日程を迎えるチームにとって、クリスティアン・キヴ監督は選手起用で大きな難題を抱えることになった。
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重要な試合が迫る
この負傷はイタリアの名門にとって、とりわけ痛いタイミングで起きた。マルティネスは10月31日に行われるACミランとの注目のミラノダービーを欠場する。29歳の主将は今季、すでにセリエAで4ゴールを挙げる絶好調ぶりを見せており、チームにとってその不在は大きい。新たな指揮体制の下、主将としての統率力と高い決定力はインテルの戦術の柱となっていた。
アルゼンチン人選手は、11月に予定されている代表ウィークが終わるまで戦列を離れる見込みだ。Sky Sport Italiaの報道によると、公式戦で計7試合を欠場する可能性が高い。その中には、セリエAでのボローニャ、フィオレンティーナとの重要な一戦に加え、インテルの欧州での行方を左右するチャンピオンズリーグのグループステージ、シャフタール・ドネツク戦とフェイエノールト戦も含まれる。
負傷の影響はクラブだけにとどまらない。アルゼンチン代表としての活動にも影響し、今後の予選に向けたリオネル・スカローニ監督のチームにも合流できない。ロッツァーノのヒューマニタス研究所の医療チームが回復状況を注意深く見守り、11月22日のアタランタとのアウェー戦が暫定的な復帰目標とされている。インテルのファンは、そのわずか3日後に行われるシュトゥットガルトとのホーム戦までに、チームの中心選手が万全の状態に戻ることを願っている。
目を引く数字とシーズンへの影響
今回の身体的な問題が起きるまで、マルティネスはほぼ常に先発に名を連ねていた。今季欠場したのは、9月のウディネーゼ戦に勝利した際、ベンチ入りしながら出場しなかった1試合だけだ。その後は前線の中心として際立った活躍を見せ、ナポリ戦では見事な2得点を記録。シーズン序盤にスタディオ・オリンピコで行われたローマ戦でも2得点を挙げた。
コンスタントにプレーできることは、マルクス・テュラムとの連係で堅固な守備を崩してきたインテルにとって大きな強みだった。直近のパルマ戦勝利では、コンディションを維持するためにマルティネスは後半から起用されたが、最終的にはブルッヘ戦の強度が負担となった。
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キヴの戦術面での調整
クリスティアン・キヴ監督は、クラブのシーズンの行方を左右しかねない今後1カ月間、大黒柱であるFWの攻撃面での貢献をどう補うか、答えを見つけなければならない。マルティネスの不在は得点面だけでなく、インテルが採用するハイプレスの仕組みにも穴をあける。前線からチームを引っ張り、守備局面への切り替えを促す彼の能力は、国内大会と欧州大会の双方でチームのバランスを保つうえで欠かせなかった。インテルは今週土曜日、最大の得点源を欠いてボローニャへ遠征し、厳しい連戦を迎える。
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