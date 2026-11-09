契約は長期にわたり、金額も巨額だ。しかし、ゼネラリのCEOと会長の発言に続き、今回明らかになった契約の詳細からも確認できるように、両クラブの財務への影響はすぐに表れ始める。

「ミラノの新スタジアムは、世界的に知られるイタリアの主要な舞台の一つとして、ミラノの存在感を高めるだろう。ゼネラリは長年にわたり世界でイタリアを代表してきた。だからこそ、この胸躍るプロジェクトの当初から、国際的に多くのファンを持つイタリアの2クラブを支えることを選んだ」

ゼネラリは現在、「公式保険パートナー」としてすでに両クラブの公式スポンサーに名を連ねている。また、スタジアムに関しては、今後5年間、両クラブにそれぞれ年間1000万ユーロを支払い始めている。つまり、スタジアムの想定上の開場日まで支払いが続くことになる。