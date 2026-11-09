インテルとACミランが新スタジアムの計画を発表したのは、わずか10日前のことだ。しかしその間に、ACミランがインテルを下したダービーだけでなく、さまざまな動きがあった。両クラブにはすでに、スポンサー料として数百万単位の資金が流れ込んでいる。
というのも、新たなジェネラリ・スタジアムはまだ構想段階にすぎないが、すでに両クラブに収益をもたらし始めているからだ。これは、ガゼッタ・デロ・スポルトが報じた、両クラブとイタリアの保険会社がすでに締結した金銭面の契約によるものだ。
インテルとACミランが新スタジアムの計画を発表したのは、わずか10日前のことだ。しかしその間に、ACミランがインテルを下したダービーだけでなく、さまざまな動きがあった。両クラブにはすでに、スポンサー料として数百万単位の資金が流れ込んでいる。
というのも、新たなジェネラリ・スタジアムはまだ構想段階にすぎないが、すでに両クラブに収益をもたらし始めているからだ。これは、ガゼッタ・デロ・スポルトが報じた、両クラブとイタリアの保険会社がすでに締結した金銭面の契約によるものだ。
契約は長期にわたり、金額も巨額だ。しかし、ゼネラリのCEOと会長の発言に続き、今回明らかになった契約の詳細からも確認できるように、両クラブの財務への影響はすぐに表れ始める。
「ミラノの新スタジアムは、世界的に知られるイタリアの主要な舞台の一つとして、ミラノの存在感を高めるだろう。ゼネラリは長年にわたり世界でイタリアを代表してきた。だからこそ、この胸躍るプロジェクトの当初から、国際的に多くのファンを持つイタリアの2クラブを支えることを選んだ」
ゼネラリは現在、「公式保険パートナー」としてすでに両クラブの公式スポンサーに名を連ねている。また、スタジアムに関しては、今後5年間、両クラブにそれぞれ年間1000万ユーロを支払い始めている。つまり、スタジアムの想定上の開場日まで支払いが続くことになる。
スタジアムの開場後、総額6億5000万ユーロの契約では、20年間の契約期間中にインテルとACミランがそれぞれ受け取る年額が1000万ユーロから1500万ユーロに増える。
つまり、ゼネラリはスタジアムのネーミングライツだけで、インテルとACミランに年間3000万ユーロを支払う。単一スタジアムのネーミングライツのみを対象とする金額としては史上最高額だ。
そして今回の契約では初めて、両クラブの最高収益責任者であるジョルジョ・リッチとマイケル・エットレが直接 前面に立って動いた。契約は、インテルとACミランが折半出資するNsm Holding傘下のStadio San Siroを通じて進められる。
ゼネラリは、両クラブと商業パートナーとして強固な関係を築こうとするだけでなく、スタジアム名が正式に確定するタイミングも重視した。「暫定的な名称」や「将来の混乱」を避けるためだ。実際、スタジアムは当初から「ゼネラリ・スタジアム」の名を冠する。両クラブもこの点を、総額3000万（各クラブ1500万）のスポンサー契約で考慮した。
前述の通り、スタジアムの命名権だけに限れば、この契約は事実上、欧州で最も高額だ。スポティファイとバルセロナの契約はカンプ・ノウだけを対象としたものではなく、スタジアムに関する部分は1シーズン当たり2000万となる。リヤド航空とアトレティコ・マドリーの契約も同様で、契約全体の金額はさらに大きいが、スタジアムに関する部分は約1500万だ。
これらに近いところでは、アリアンツとバイエルンの契約が1300万、エミレーツとアーセナルの契約が1000万から1500万。ドルトムントはジグナル・イドゥナ・パルクで1100万を得ており、ユヴェントスのアリアンツ・スタジアムは800万から1000万にとどまる。
では、世界全体ではどうか。ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナは3100万に相当する。ただし、NBAのレイカーズやキングスとの別のパートナーシップも含まれる。ロサンゼルスのSoFiスタジアムは2800万、ラスベガスのアレジアント・スタジアムは2200万だ。ゼネラリと同水準だが、いずれも付随する契約を含んでいる。
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