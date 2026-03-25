インテルとロッツァーノ、一体何が起きているのか？スタジアムは建設されず、その土地はこうなる

インテルはサン・シーロ地区に新スタジアムを建設し、ミランと共用することになる。

このニュースは以前から知られていたが、かつてインテルが単独で新スタジアム建設の候補地として検討していたロッツァーノ地区の今後については、すでに公になっている。Calcio&Finanzaの報道によると、カバッシ家は、所有する同地区に住宅地を建設するという新たな選択肢を検討しているという。