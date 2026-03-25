インテルとロッツァーノ、一体何が起きているのか？スタジアムは建設されず、その土地はこうなる

インテルはサン・シーロ地区に新スタジアムを建設し、ミランと共用することになる。
このニュースは以前から知られていたが、かつてインテルが単独で新スタジアム建設の候補地として検討していたロッツァーノ地区の今後については、すでに公になっている。Calcio&Finanzaの報道によると、カバッシ家は、所有する同地区に住宅地を建設するという新たな選択肢を検討しているという。
インテルはサン・シーロ地区に新スタジアムを建設し、ミランと共用することになる。
このニュースは以前から知られていたが、かつてインテルが単独で新スタジアム建設の候補地として検討していたロッツァーノ地区の今後については、すでに公になっている。Calcio&Finanzaの報道によると、カバッシ家は、所有する同地区に住宅地を建設するという新たな選択肢を検討しているという。
『Calcio&Finanza』が報じたところによると、カバッシ家グループ傘下の企業であるブリオスキ社の2025年12月31日時点の最新決算報告書には、次のような構想が記されている。「「不動産部門において、ミラノのロッツァーノ地区に関しては、同地区南部への非伝統的機能（スタジアムやデータセンター）の誘致可能性を評価するための独占期間を終え、あらゆる形態の居住空間に対する市場からの強い需要を踏まえ、主に住宅用途を目的とした新たなマスタープランの策定に向けた準備作業を開始することを決定した」。
ミランと共にジュゼッペ・メアッツァ・スタジアムおよびその周辺地域を取得する前から既知のことだが、インテルは同地域におけるスタジアム建設の実現可能性調査を行う権利（後に更新され、2025年1月に期限切れとなる予定）を取得していた。
ネラッズーリとのこの取引は不調に終わり、こうした経緯も相まって、同社は新たな住宅地の開発を検討することとなった。