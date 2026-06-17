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インテルとストークでプレーした元スター、マルコ・アルナウトヴィッチの得点などで、オーストリアがヨルダンを破り、28年ぶりのワールドカップ初戦勝利を飾った。
シュミットが序盤から勢いをつける
1998年以来の世界舞台復帰戦で、オーストリアは開始早々に存在感を示した。30年近く待ち続けた緊張は、20分、ロマーノ・シュミットの鮮やかな一撃で吹き飛んだ。
このミッドフィールダーが放った雷のようなシュートはヨルダンのGKを無力化し、ラルフ・ラングニック監督率いるチームに貴重な先制点をもたらした。オーストリアは前半の大部分をボール支配率62％で支配し、ワールドカップ初出場のヨルダンが「おとぎ話のようなスタート」を切る望みを断った。
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ヨルダンはオルワンを通じて反撃した
後半早々、優勝候補に衝撃。ヨルダンは北米遠征が“数合わせ”ではないことを示した。後半5分、アリ・オルワンがペナルティエリアでスペースを見つけ、ファーポストへ鋭い同点弾。
この一撃でオーストリアは動揺し、初出場国との激しい攻防に巻き込まれた。ヨルダンの組織的な守備はサビッツァーやカラジッチを封じ、下馬評を覆す勝ち点獲得へ突き進んだ。
VARをめぐる騒動と不運なオウンゴール
緊迫した試合展開の中、ベテランFWアルナウトヴィッチが投入され、チームに経験値をもたらした。69分、ゴール前の混戦でボールを押し込みリードを奪ったかに見えたが、直後にVARでオフサイドが確認され取り消された。
VARはステファン・ポッシュのハンドを認定し、得点は取り消された。しかし76分、サビッツァーの鋭いCKが混戦を生んだ。最後はヤザン・アル＝アラブに当たってオウンゴール。オーストリアが2-1で再リードした。
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アルナウトヴィッチが決勝点
ロスタイムに攻勢に出たヨルダンは、サリム・オバイドのハンドでチャンスを阻まれた。11分以上経過した時点でアルナウトヴィッチがPKを冷静に決め、勝ち点3を確定した。
オーストリアは月曜、前回王者のアルゼンチン戦に集中する。メッシの開幕ハットトリックだけに警戒を強める。ヨルダンは火曜、アルジェリア戦で巻き返しを図り、初出場での決勝T進出へ必須の白星を狙う。