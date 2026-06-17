1998年以来の世界舞台復帰戦で、オーストリアは開始早々に存在感を示した。30年近く待ち続けた緊張は、20分、ロマーノ・シュミットの鮮やかな一撃で吹き飛んだ。

このミッドフィールダーが放った雷のようなシュートはヨルダンのGKを無力化し、ラルフ・ラングニック監督率いるチームに貴重な先制点をもたらした。オーストリアは前半の大部分をボール支配率62％で支配し、ワールドカップ初出場のヨルダンが「おとぎ話のようなスタート」を切る望みを断った。