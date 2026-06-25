インテルとオランダ代表のDFが、ギリシャの強豪クラブへサプライズ移籍間近

ギリシャの伝統的強豪は、2010年以来続くリーグ優勝の空白を埋めるため、過密な夏を迎える。ニーストラップ監督率いるチームは来週オランダへプレシーズン合宿へ出発し、エールディヴィジ強豪アヤックスと親善試合を行う。

股関節の慢性的な怪我でワールドカップ代表を離脱したデ・フライは、メディカルチェックを終え次第チームに合流する予定だ。