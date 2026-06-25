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Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

インテルとオランダ代表のDFが、ギリシャの強豪クラブへサプライズ移籍間近

移籍情報
ステファン・デ・フライ
インテル
セリエ A
オランダ
ワールドカップ
パナシナイコス
スーパーリーグ

オランダ代表のベテランCBステファン・デ・フライが、パナシナイコスへの電撃移籍目前。34歳の彼はインテルで8年間活躍した後、フリー移籍で退団し、現在、アテネへの移籍詳細を詰める最終交渉が進んでいる。

  • ギリシャの強豪クラブがディフェンダー獲得を狙う

    アイントホーフェン・ダグブラッド』紙によると、元フェイエノールトのセンターバックは、ラツィオとインテルでセリエA通算300試合以上に出場した後、新たな欧州挑戦に踏み切る。契約は未成立だが、まもなく署名されると見られる。 このベテランの加入は、昨季ギリシャ・スーパーリーグで4位に終わった同クラブの巻き返しを示す重要な一歩とされている。


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    ベニテスの退任が組織改革の引き金に

    このギリシャクラブは国内リーグの不振を受け、抜本的な組織改革を開始した。その過程で元リヴァプール監督ラファエル・ベニテスが解任され、後任に38歳のデンマーク人監督ヤコブ・ネエストルップが就任した。ネエストルップはFCコペンハーゲンで4年間成功を収めた実績を持つ。彼は守備陣に欧州トップレベルの経験を注入したいと考えており、その中心としてオランダ代表選手を理想的な候補者と見ている。

  • オランダの主力チームが勢いを増している

    オリンピック・スタジアムでは、デ・フライはすでに数名いるオランダと縁深いチームメイトと再会する。 ギリシャデビューシーズンに8試合3得点をマークしたFWシリエル・デッサーズ、契約残り1年のMFトニー・ヴィレーナともチームメイトになる。デ・フライはインテルでセリエA3回、コッパ・イタリア3回、スーペルコッパ・イタリアーナ3回の優勝を経験している。

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    新戦力の加入を控えたプレシーズンキャンプ

    ギリシャの伝統的強豪は、2010年以来続くリーグ優勝の空白を埋めるため、過密な夏を迎える。ニーストラップ監督率いるチームは来週オランダへプレシーズン合宿へ出発し、エールディヴィジ強豪アヤックスと親善試合を行う。

    股関節の慢性的な怪我でワールドカップ代表を離脱したデ・フライは、メディカルチェックを終え次第チームに合流する予定だ。