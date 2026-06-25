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インテルとオランダ代表のDFが、ギリシャの強豪クラブへサプライズ移籍間近
ギリシャの強豪クラブがディフェンダー獲得を狙う
『アイントホーフェン・ダグブラッド』紙によると、元フェイエノールトのセンターバックは、ラツィオとインテルでセリエA通算300試合以上に出場した後、新たな欧州挑戦に踏み切る。契約は未成立だが、まもなく署名されると見られる。 このベテランの加入は、昨季ギリシャ・スーパーリーグで4位に終わった同クラブの巻き返しを示す重要な一歩とされている。
- AFP
ベニテスの退任が組織改革の引き金に
このギリシャクラブは国内リーグの不振を受け、抜本的な組織改革を開始した。その過程で元リヴァプール監督ラファエル・ベニテスが解任され、後任に38歳のデンマーク人監督ヤコブ・ネエストルップが就任した。ネエストルップはFCコペンハーゲンで4年間成功を収めた実績を持つ。彼は守備陣に欧州トップレベルの経験を注入したいと考えており、その中心としてオランダ代表選手を理想的な候補者と見ている。
オランダの主力チームが勢いを増している
オリンピック・スタジアムでは、デ・フライはすでに数名いるオランダと縁深いチームメイトと再会する。 ギリシャデビューシーズンに8試合3得点をマークしたFWシリエル・デッサーズ、契約残り1年のMFトニー・ヴィレーナともチームメイトになる。デ・フライはインテルでセリエA3回、コッパ・イタリア3回、スーペルコッパ・イタリアーナ3回の優勝を経験している。
- AFP
新戦力の加入を控えたプレシーズンキャンプ
ギリシャの伝統的強豪は、2010年以来続くリーグ優勝の空白を埋めるため、過密な夏を迎える。ニーストラップ監督率いるチームは来週オランダへプレシーズン合宿へ出発し、エールディヴィジ強豪アヤックスと親善試合を行う。
股関節の慢性的な怪我でワールドカップ代表を離脱したデ・フライは、メディカルチェックを終え次第チームに合流する予定だ。