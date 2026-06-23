ボーナス込みで5000万ユーロ。マルコ・パレデスがインテルで価値を維持し、将来海外に移籍すれば、アタランタは再売却時の一定割合を受け取る。 総額1億ユーロを超え、イタリア人選手最高移籍料とインテルクラブ記録を同時に更新する可能性がある。
翻訳者：
インテルが5000万ユーロを投じた新練習場は、魅力的だがリスクもある賭けだ。ハキミ以上の価値があるのだろうか？
記録的な取引
現時点で報じられている移籍金が事実なら、インテルはパレストラでクラブ史上最高額を更新する。右SBハキミの4300万ユーロ（2020年夏、レアル・マドリードから）を上回る。 ベンジャミン・パヴァール（3240万ユーロ）やロビン・ゴセンス（2800万ユーロ）は、パレストラに大きく水をあけられる。さらにパレストラは、インテル史上最高年俸のイタリア人選手にもなる見込みで、クリスティアン・ヴィエリ（4700万ユーロ相当）やニコロ・バレッラ（3850万ユーロ）を上回る。
インテルにとってパレストラの日：アタランタとの決定的な一戦
イタリアで5番目に高収入の選手
イタリア人選手（国内・海外移籍）ではマルコ・パレストラが5位。4700万ユーロのクリスチャン・ヴィエリを上回り、5300万ユーロでパルマからユヴェントスへ移籍したジャンルイジ・ブッフォン、5700万ユーロでナポリからチェルシーへ移籍したジョルジーニョ、 サンドロ・トナリ（ミラン→ニューカッスル 5900万ユーロ＋ボーナス）、マテオ・レテギ（アタランタ→アル・カディシア 6850万ユーロ）の順。
また、ニコ・パズへの関心も再燃。コモとレアル・マドリードの間で何が進んでいるのか。
未来への投資
これらの数字を見ると、インテルがパレストラに5000万ユーロを投資するのは高すぎるのではないかという疑問が浮かぶ。彼は昨季セリエAで最も活躍したイタリア人選手であり、トップレベルでも成功する可能性が高い。 まずは国内で、そしてインテルという厳しい環境で、さらにヴェラッティやドンナルンマ、トナリ、カラフィオリのように海外でもトップレベルを示す可能性もある。 つまり、マロッタとアウシリオは、すでに魅力的なプレーを見せる「現在」より、大きな成長余地を持つ「未来」に賭けたのだ。
フラッテージの移籍が濃厚で、ユヴェントスが有力だ。
トレンドの変化
これは、我々のクラブの最近の傾向から見て興味深い変化である。注目すべきこのレベルの選手が不足し、イタリアのクラブとの取引が海外クラブより割高だったため、このような移籍は近年減っていた。 パレストラに支払われた割増金は、質の高いイタリア人選手が不足している現状を反映している。同時に、近年慎重財政を続けてきたインテルにとって、この支出は無視できないリスクだ。
オークツリーの急転回
オークツリー・ファンドが経営権を握ったことで、移籍市場ではリスクを抑え、支出を分散。上限は2500万～3000万ユーロに設定する。 パレストラや、レアル・マドリードが6000万ユーロと評価するニコ・パズ（獲得の可能性あり）を加えれば、インテルは新たな段階へ踏み出す。 条件が整えば、若手への投資を優先し、高年俸のベテラン獲得は控え、放出と補強のバランスを取ることで目標を高められる。それでも、2020年にドルトムントで2年間活躍したハキミより、現在のパレストラの方が価値が高いと言われるのは衝撃だ。