現時点で報じられている移籍金が事実なら、インテルはパレストラでクラブ史上最高額を更新する。右SBハキミの4300万ユーロ（2020年夏、レアル・マドリードから）を上回る。 ベンジャミン・パヴァール（3240万ユーロ）やロビン・ゴセンス（2800万ユーロ）は、パレストラに大きく水をあけられる。さらにパレストラは、インテル史上最高年俸のイタリア人選手にもなる見込みで、クリスティアン・ヴィエリ（4700万ユーロ相当）やニコロ・バレッラ（3850万ユーロ）を上回る。





インテルにとってパレストラの日：アタランタとの決定的な一戦