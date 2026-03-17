インテルが移籍金を設定する中、バルセロナがアレッサンドロ・バストーニの獲得を画策

ESPNによると、バルセロナは守備陣の補強に向けて市場を精力的に探っており、バストーニが有力候補として浮上している。26歳の同選手は、2017年にアタランタからインテルに移籍して以来、ヨーロッパ屈指のビルドアップ能力を持つディフェンダーとしての地位を確立している。バルサのスポーツディレクターであるデコは、トップレベルでの経験と長期的な成長可能性という稀有な組み合わせを持つこのイタリア人選手に強い関心を寄せていると報じられている。 しかし、同情報筋によると、候補リストにはバストーニだけではないという。バルサは、ディフェンスラインに左利きのスペシャリストを加えるという広範な戦略の一環として、アストン・ヴィラのパウ・トーレスやボルシア・ドルトムントのニコ・シュロッターベックも注視している。