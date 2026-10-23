チャンピオンズリーグでインテルが10人対11人でシャフタール・ドネツクに勝利した一戦は、インテルに再び活気をもたらし、欧州での戦いを勢いづけただけではない。インテルの補強担当者にとって、以前から推薦されていた逸材を間近で視察する機会にもなった。その選手は、今後のチーム編成に向けた具体的な獲得候補となる可能性がある。

とりわけ驚きを与え、投資に値すると確信させたのは、ブラジル人サイドバックのペドロ・エンリケだ。2002年生まれで、評価額はすでに急騰している。では、彼について詳しく見ていこう。



