チャンピオンズリーグでインテルが10人対11人でシャフタール・ドネツクに勝利した一戦は、インテルに再び活気をもたらし、欧州での戦いを勢いづけただけではない。インテルの補強担当者にとって、以前から推薦されていた逸材を間近で視察する機会にもなった。その選手は、今後のチーム編成に向けた具体的な獲得候補となる可能性がある。
とりわけ驚きを与え、投資に値すると確信させたのは、ブラジル人サイドバックのペドロ・エンリケだ。2002年生まれで、評価額はすでに急騰している。では、彼について詳しく見ていこう。
チャンピオンズリーグでインテルが10人対11人でシャフタール・ドネツクに勝利した一戦は、インテルに再び活気をもたらし、欧州での戦いを勢いづけただけではない。インテルの補強担当者にとって、以前から推薦されていた逸材を間近で視察する機会にもなった。その選手は、今後のチーム編成に向けた具体的な獲得候補となる可能性がある。
とりわけ驚きを与え、投資に値すると確信させたのは、ブラジル人サイドバックのペドロ・エンリケだ。2002年生まれで、評価額はすでに急騰している。では、彼について詳しく見ていこう。
ペドロ・エンリケはインテル戦で先発し、試合の93分間すべてをピッチ上で戦った。確かに攻撃面では目立たなかった。特に、自身のサイドでは万全ではないスペンス、続いてディウフとルイス・エンリケのコンビと対峙した。それでも、守備に戻る際の爆発的なスピード、1対1での粘り強さ、そして小型バイクのようにほとんど尽きることのない走力で、インテルのスカウト陣やマロッタ本人に強い印象を残した。
生粋の左利きで、持久力と短い距離での高いスピードを兼ね備えていることが、プレースタイルの強みだ。4バックではサイドバックとして起用され、利き足とは逆の右サイドでもプレーできる。この身体能力があれば、5人の中盤を敷く布陣でサイド全域を上下動するウイングバックにも、問題なく適応できるだろう。
足元の技術も備えており、今季はすでにゴール（ペナルティーエリア外からの強烈な一撃）とアシストをそれぞれ1つ記録。近年は数字も大きく伸びており、その間に12アシスト、3ゴールを挙げている。
ペドロ・エンリケ・アゼベド・ペレイラは2002年7月11日、ブラジルのバイーア州サルバドルに生まれた。ヴィトーリアの下部組織で育ち、当初は攻撃的なサイドのポジションでプレーしていた。その後、徐々に後方のポジションで起用されるようになり、2020年にトップチームデビュー。その活躍を受け、2021年にはアトレチコ・パラナエンセが獲得に動いた。
しかし、この移籍は両クラブ間の争いに発展した。ヴィトーリアは、アトレチコ・パラナエンセが獲得後に期限付き移籍で戻すという約束を守らなかったと非難。一方、アトレチコ・パラナエンセは移籍金を支払わずに済むよう、フリーで獲得したと主張した。ペドリーニョ（父親の名前がペドロだったことに由来する愛称）は一時、プレーできない状態にまでなった。問題はブラジルサッカー連盟（CBF）の全国紛争処理機関に持ち込まれ、移籍を成立させるために850万レアルを支払うとの裁定が下された。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。
一方、2023年には「Penalidade Maxima」と呼ばれる賭博スキャンダルに巻き込まれた。クイアバ戦でイエローカードを受ける見返りに8万ブラジルレアルを受け取ったとして、正式に捜査対象となり、容疑をかけられた（実際にイエローカードを受けた）。
同年、検察が正式に訴追する前に、アトレチコ・パラナエンセはチームメートのブライアン・ガルシアとともに、同選手との契約を解除した（出典：グローボ・エスポルチ）。その後まもなく、シャフタール・ドネツクからの誘いに応じることを決め、ブラジルに別れを告げて欧州でキャリアを再スタートさせた。
現在、アルダ・トゥラン率いるシャフタール・ドネツクの主力として確固たる地位を築き、その活躍はミラノだけでなく欧州でも注目を集めている。スポーツディレクターのダリオ・スルナが率いるウクライナのクラブは、選手を売却する一方で、有望株には相応の移籍金を求める。（スルナへのインタビューはこちら）ペドロ・エンリケについても、2030年6月30日までの契約を背景に、現時点ですでに移籍金を2500万ユーロ以上に設定している。