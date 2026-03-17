インテルが注目するリバー・プレートの新星、イアン・スビアブレとは

リバー・プレートの才能の宝庫は衰える気配を見せず、フランコ・ムスタンウオノ、エンツォ・フェルナンデス、フリアン・アルバレス、クラウディオ・エチェベリといった話題の若手選手たち（ここ最近の例を挙げれば）に続き、ヨーロッパのビッグクラブが注目する次なるスターとして新たな名前が浮上している。
その人物とは、2007年生まれのウイングまたはセカンドストライカー、イアン・スビアブレだ。アルゼンチンのメディアによると、彼は来夏のインテルによる移籍市場での獲得候補リストに名を連ねているという。
リバー・プレートの才能の宝庫は衰える気配を見せず、フランコ・ムスタンウオノ、エンツォ・フェルナンデス、フリアン・アルバレス、クラウディオ・エチェベリといった話題の若手選手たち（ここ最近の例を挙げれば）に続き、ヨーロッパのビッグクラブが注目する次なるスターとして新たな名前が浮上している。
その人物とは、2007年生まれのウイングまたはセカンドストライカー、イアン・スビアブレだ。アルゼンチンのメディアによると、彼は来夏のインテルによる移籍市場での獲得候補リストに名を連ねているという。
イアン・マルティン・スビアブレは、2007年1月1日、ブエノスアイレスから遠く離れたパタゴニア地方のコモドロ・リバダビア（そう、この街の名前は、インテルに移籍した当時インデペンディエンテ・リバダビアでプレーしていたエクセキエル・パラシオスを彷彿とさせる）で生まれた。
彼はスポーツ一家の出身で、母方の祖父と叔父は地元のリーグでサッカーをプレーしており、父方の祖父はアマチュアボクサーとして19試合中18勝を挙げていた。 また、父親のマルティンは、アルゼンチンのリーグがまだ一つの大きなリーグに統合される前のことだが、リバー・プレートでトライアウトを受け、CAIでセグンダ・ディビシオンへの昇格を果たした。息子イアンもまた、このCAIでキャリアをスタートさせた。
まさにその父親のトライアウトのおかげで、イアン・スビアブレはリバー・プレートのスカウトの目に留まることになった。彼は5歳の頃からサッカーを始め、大都市の多くのクラブから注目を集めていたからだ。
家族にはブエノスアイレスへの移住費用が工面できなかったため、移籍は3ヶ月ごとの短期合宿という形に変わり、バスでの移動には実に24時間もかかることがあった。
この数年間、彼はヨーロッパでもビジャレアルやレバンテなど数クラブのトライアウトを受けたが、いずれのクラブも彼に賭ける決断は下さなかった。
スビアブレはアルゼンチンとチリの双方にルーツを持ち、両国のパスポートを所持している。代表デビューはチリのユース代表で果たしたが、その後、彼を最も高く評価していたパブロ・アイマール監督の招集により、アルビセレステ（アルゼンチン代表）のユニフォームを身にまとうことになった。
攻撃的ウイングあるいはセカンドストライカーとして、その技術的特徴から、彼のアイドルはリオネル・メッシだが、元インテルFWのチリ人選手アレクシス・サンチェスを彷彿とさせる。初期の「ニノ・マラビージャ」同様、狭いスペースでのドリブルと爆発的なスピードが強みだが、フィニッシュの精度に関しては向上が必要であり、また向上させなければならない。
スビアブレは2023/2024シーズン、リーグ戦とコパ・リベルタドーレスの両方で、リバー・プレートの一員として若き選手としてデビューを果たした。前シーズンはガジャルド監督の下で着実に存在感を示し始めたが、今シーズンになってようやく「ミジョナリオス」のレギュラーとしての地位を確立した。 当初は途中出場でスタートしたが、エドゥアルド・コデット監督の下でレギュラーに定着してからは、左サイドから鋭く切り込み、利き足である左足でクロスを上げるプレーを見せ、3試合で1ゴール2アシストを記録している。
イタリアのセリエAでヴェローナ、アタランタ、ローマのユニフォームを身にまとい、長きにわたり愛されてきたクラウディオ・カニッジャが率いるエージェンシーのサポートを受けており、すでに数ヶ月前から欧州の複数のビッグクラブから注目を集めている。イタリアのメディアによると、来夏に向けて、同選手獲得に強く動いているインテルに加え、チェルシー、アーセナル、ボルシア・ドルトムント、アトレティコ・マドリード、さらにはユヴェントスまでもが関心を示しているという。