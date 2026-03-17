インテルが注目するリバー・プレートの新星、イアン・スビアブレとは

リバー・プレートの才能の宝庫は衰える気配を見せず、フランコ・ムスタンウオノ、エンツォ・フェルナンデス、フリアン・アルバレス、クラウディオ・エチェベリといった話題の若手選手たち（ここ最近の例を挙げれば）に続き、ヨーロッパのビッグクラブが注目する次なるスターとして新たな名前が浮上している。

その人物とは、2007年生まれのウイングまたはセカンドストライカー、イアン・スビアブレだ。アルゼンチンのメディアによると、彼は来夏のインテルによる移籍市場での獲得候補リストに名を連ねているという。