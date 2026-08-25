モンツァの声明には、次のように記されている。「イバン・マイェがモンツァの新戦力として加入しました。





フランス人DFはインテルから期限付きで加入。契約期間は2027年6月30日までで、赤白のクラブ側にオプション、インテル側に対抗オプションが付帯しています。





2006年3月21日にアントニーで生まれ、2022年にインテルの下部組織へ加入。以降はプリマヴェーラまで各カテゴリーを順調に歩んだ。





2025-26シーズンにはU-23チームに加わり、プロデビューを果たすと、セリエCで9試合に出場した」。