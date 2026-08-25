モンツァの声明には、次のように記されている。「イバン・マイェがモンツァの新戦力として加入しました。
フランス人DFはインテルから期限付きで加入。契約期間は2027年6月30日までで、赤白のクラブ側にオプション、インテル側に対抗オプションが付帯しています。
2006年3月21日にアントニーで生まれ、2022年にインテルの下部組織へ加入。以降はプリマヴェーラまで各カテゴリーを順調に歩んだ。
2025-26シーズンにはU-23チームに加わり、プロデビューを果たすと、セリエCで9試合に出場した」。
モンツァの声明には、次のように記されている。「イバン・マイェがモンツァの新戦力として加入しました。
フランス人DFはインテルから期限付きで加入。契約期間は2027年6月30日までで、赤白のクラブ側にオプション、インテル側に対抗オプションが付帯しています。
2006年3月21日にアントニーで生まれ、2022年にインテルの下部組織へ加入。以降はプリマヴェーラまで各カテゴリーを順調に歩んだ。
2025-26シーズンにはU-23チームに加わり、プロデビューを果たすと、セリエCで9試合に出場した」。
声明はさらにこう続く。「2025年11月、ピサへのアウェーゲームに向けてトップチームから初招集を受けた。
その能力はインテルの指揮官クリスティアン・キヴに強い印象を与え、2026年夏の合宿に帯同することになった。
左利きのディフェンダーで、恵まれた体格を持ち、スピードがあり、マークでもビルドアップでも力を発揮する。インテルU-23のカターニア戦勝利で開幕節にゴールを決めた後、マイェは今、モンツァのユニフォームをまとってセリエAデビューを果たす準備が整っている。
ようこそ、イヴァン！」
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