インテル・プリマヴェーラの新監督にエミリアーノ・ビギカ氏が就任した。クラブ公式サイトによると、ビギカ氏はサッスオーロ・プリマヴェーラで6シーズン指揮を執った後、インテルに加入した。1973年9月4日生まれの彼は、故郷バーリのユースで選手として成長した。 20歳の若さでバーリのキャプテンとしてセリエA昇格に貢献し、翌年にはU-21欧州選手権でイタリア代表の主将として優勝した。 その後、フィレンツェでコッパ・イタリアとスーパーカップを制し、ナポリ、サレルニターナ、ノチェリーナ、ポテンツァ、ノヴァーラでプレーして2007年に現役を引退した。
Getty Images Sport
翻訳者：
インテルが正式に発表。ビギカ氏がプリマヴェーラの新監督に就任。
記事はこう続く。「そこから彼の第二の人生、つまり監督としてのキャリアが始まった。ユースやアマで経験を積み、エンポリ「アッリエヴィ・ナツィオナーリ」の監督に就任。これがユース指導者としての第一歩となり、2017年夏にはフィオレンティーナ・プリマヴェーラの指揮官となった。 2020年8月からはサッスオーロを率い、6シーズンでプリマヴェーラ・スクデット1回と2024年スーパーカップ1回を獲得した。エミリアーノの新たな挑戦に幸運を祈る」。
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