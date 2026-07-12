インテルが正式に発表。ビギカ氏がプリマヴェーラの新監督に就任。

インテル・プリマヴェーラの新監督にエミリアーノ・ビギカ氏が就任した。クラブ公式サイトによると、ビギカ氏はサッスオーロ・プリマヴェーラで6シーズン指揮を執った後、インテルに加入した。1973年9月4日生まれの彼は、故郷バーリのユースで選手として成長した。 20歳の若さでバーリのキャプテンとしてセリエA昇格に貢献し、翌年にはU-21欧州選手権でイタリア代表の主将として優勝した。 その後、フィレンツェでコッパ・イタリアとスーパーカップを制し、ナポリ、サレルニターナ、ノチェリーナ、ポテンツァ、ノヴァーラでプレーして2007年に現役を引退した。