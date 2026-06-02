30歳のダムフリーズはインテルの重要戦力だが、レアル・マドリードから高額オファーが届けば売却もやむを得ない。レアルはサイド攻撃強化を狙っており、ダムフリーズが候補に挙がっている。

インテルはすでに後継候補としてアタランタのDFパレストラに注目。カリアリへのレンタルで存在感を示した若手との交渉を早々に始めた。