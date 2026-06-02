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インテルが後継者の獲得交渉を開始したため、レアル・マドリードがデンゼル・ダムフリーズにオファーを打診。
マドリード、守備陣の補強をセリエAに求める
会長選挙が行われているが、レアル・マドリードはチーム強化を継続。今季はサイドバックのパフォーマンスが不安定だったため、補強を最優先する。
今夏退団するカルバハルの後継者探しを急ぐ。右SBは現時点でアレクサンダー＝アーノルドのみだ。イタリアのジャーナリスト、ジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、レアルはインテル所属のウイングバック、ダムフリーズ獲得へすでに接触しており、有力候補としている。
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レアル・マドリードがダムフリーズの獲得を検討
30歳のダムフリーズはインテルの重要戦力だが、レアル・マドリードから高額オファーが届けば売却もやむを得ない。レアルはサイド攻撃強化を狙っており、ダムフリーズが候補に挙がっている。
インテルはすでに後継候補としてアタランタのDFパレストラに注目。カリアリへのレンタルで存在感を示した若手との交渉を早々に始めた。
契約解除条項が移籍を早める可能性がある
ダンフリーズには約2500万ユーロの違約金条項があり、レアル・マドリードはこの金額を負担できるため、インテルとの長期交渉を避けられる。
この金額は、ペドロ・ポロやイバン・フレスネダといった他の候補より現実的で、マドリードの関心も具体的な行動段階へ移りつつある。
- AFP
インテル、ダンフリース退団後の展開に備える
レアル・マドリードがダムフリーズの契約解除条項を行使し、獲得を正式決定するかどうかが次の焦点だ。スペインのビッグクラブが本腰を入れれば、取引は成立する。
一方、インテルは代役としてパレストラ獲得へ4000万ユーロ＋500万ユーロのボーナス提示を検討。アタランタは5000万ユーロ近い移籍金を希望している。この若手DFへの動きは、ダンフリーズ移籍に備えた準備段階を示す。