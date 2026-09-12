Getty Images
翻訳者：
インテルが地元のヒーローを確保へ！ フェデリコ・ディマルコが新たな長期契約にサイン間近
インテルが看板ウインガー獲得に向けた交渉を加速
インテルはディマルコの長期的な将来を確保するべく迅速に動いており、スポーツディレクターのダリオ・バッチン氏と選手側の代理人による新たな会談が予定されている。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、予備的な話し合いはすでにマドリードで行われており、バッチン氏は直近のチャンピオンズリーグの一戦を前に、チームホテルで代理人アルトゥーロ・カナレスと面会したという。インテルはディマルコを失うつもりはなく、安定した高いパフォーマンスと戦術的な多様性を何シーズンも示してきた同選手は、自身をクラブの重要な存在の一人と見なすようになっているのも当然だ。提案の詳細を詰めるため、早ければ来週にも新たな会談が行われる見通しとなっている。
- Getty Images Sport
サン・シーロでの契約スケジュールの整理
ジュゼッペ・マロッタ氏とバッキン氏が率いるインテル首脳陣は当初、選手の現行契約が2027年6月まで残っていることから、この状況を緊急事態ではないと見ていた。この契約には、同一条件でさらに1シーズン延長できるクラブ側の一方的なオプションも含まれており、インテルにとっては差し迫った退団リスクに対する安全策となっていた。
対話はプロセスを通じて建設的なものに保たれており、これはディマルコがサポーターやテクニカルスタッフと築いてきた良好な関係を反映するものでもある。「近いうちに話し合うことになると思う」と、ディマルコは一貫して語り、あらゆる機会で継続を望む意思を強調していた。その願いは本人が予想していたよりもさらに早くかなえられ、マドリードでの接触が、いまや決着に向かうと見られる重要な交渉の開始点となった。
財政的枠組みと賃金体系
契約更新の意思は双方で一致しているものの、交渉の最終局面ではクラブの新たな財務方針の範囲内で落としどころを見いだす必要がある。インテルは、固定給を抑える一方で出来高ボーナスを大幅に増やす戦略的方針を導入しており、とりわけ経験豊富な選手との契約でその傾向が強い。交渉はこの財務的枠組みに基づいて進められ、出発点となるのは常にディマルコの現在のシーズン当たり年俸400万ユーロの手取り額である。
ディマルコにとっては、海外からより高額なオファーを受ける可能性よりも、少年時代から応援してきたクラブで生涯の象徴的存在になる魅力の方が勝っている。クラブもまた、彼ほどの実力を持つ選手を長期契約でつなぎとめることが、国内と欧州での目標達成に不可欠だと理解している。
- Getty Images Sport
守備陣の層の厚さと戦術的継続性
交渉が決裂することはない。この状況に近い関係者の間では、すでにその点は明らかになっている。あとは、正式発表の前に両者の条件を満たす均衡点を見いだすだけだ。この前向きな姿勢は、マドリードで得点を挙げたカルロス・アウグストにも当てはまる。2028年に契約満了を迎える同選手は、まだ契約更新に至っていない。ただ、協議は進行中であり、ブラジル人選手にとっても双方に利益のある合意を目指して今後も話し合いは続けられるため、いずれ更新する見通しだ。
ディマルコの重要性は、負傷によってベルナベウへの遠征を欠場した直近の不在期間にも改めて浮き彫りとなった。現在は段階的にトレーニングへ復帰しており、今週末のウディネーゼ戦ではベンチ入りすることを目標としている。一方で、カルロス・アウグストは月曜日も先発メンバーとして引き続きその穴を埋める見込みで、チームの戦術的な機能性の高さを維持することになりそうだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。