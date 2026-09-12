ジュゼッペ・マロッタ氏とバッキン氏が率いるインテル首脳陣は当初、選手の現行契約が2027年6月まで残っていることから、この状況を緊急事態ではないと見ていた。この契約には、同一条件でさらに1シーズン延長できるクラブ側の一方的なオプションも含まれており、インテルにとっては差し迫った退団リスクに対する安全策となっていた。

対話はプロセスを通じて建設的なものに保たれており、これはディマルコがサポーターやテクニカルスタッフと築いてきた良好な関係を反映するものでもある。「近いうちに話し合うことになると思う」と、ディマルコは一貫して語り、あらゆる機会で継続を望む意思を強調していた。その願いは本人が予想していたよりもさらに早くかなえられ、マドリードでの接触が、いまや決着に向かうと見られる重要な交渉の開始点となった。