来季に向け、インテルの最優先課題は中盤の補強だ。チブはマロッタに、フィジカルと攻撃力を兼備し、バレラ、スチッチ、チャルハノールと相乗効果を発揮する新MFを求めた。 候補には、依然として5000万ユーロの評価額が付くローマのマヌ・コネと、レアル・マドリードを退団する元レンヌのエドゥアルド・カマヴィンガが挙げられる。カマヴィンガは2029年まで契約が残っている。
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インテルがレアル・マドリードのカマヴィンガ獲得へ接触。フランス人MFは移籍間近。
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『コリエレ・デラ・セラ』紙によると、先週末のレアル・マドリード対インテル・レジェンド戦で、ジェッペ・マロッタとフロレンティーノ・ペレスは、デシャン監督にW杯代表から外された2002年生まれのMFについて協議した。 新監督ジョゼ・モウリーニョはカマヴィンガを放出可能視しており、その売却益でチェルシーのエンツォ・フェルナンデス獲得を狙う。 レアル・マドリードでは223試合6得点11アシストを記録したが、今季は期待を下回る活躍にとどまり、アメリカ行きの便に乗り遅れた。スペインを離れ、新天地で再起を図る可能性もある。 現時点で移籍金は未定で、違約金10億ユーロで移籍する可能性は低い。
カマヴィンガ：移籍金は？ 年俸は？
2021年8月、3100万ユーロ＋ボーナスでベルナベウへ加入。現在の市場価値は約4000万～4500万ユーロ。 年俸約1200万ユーロで、インテルではチャルハノールやバレラと同水準。総額1600万ユーロ超のキャプテン・ラウタロ・マルティネスよりは低い。イングランドでも注目されており、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、リヴァプールが獲得に興味を示している。