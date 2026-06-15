インテルがレアル・マドリードのカマヴィンガ獲得へ接触。フランス人MFは移籍間近。

『コリエレ・デラ・セラ』紙によると、先週末のレアル・マドリード対インテル・レジェンド戦で、ジェッペ・マロッタとフロレンティーノ・ペレスは、デシャン監督にW杯代表から外された2002年生まれのMFについて協議した。 新監督ジョゼ・モウリーニョはカマヴィンガを放出可能視しており、その売却益でチェルシーのエンツォ・フェルナンデス獲得を狙う。 レアル・マドリードでは223試合6得点11アシストを記録したが、今季は期待を下回る活躍にとどまり、アメリカ行きの便に乗り遅れた。スペインを離れ、新天地で再起を図る可能性もある。 現時点で移籍金は未定で、違約金10億ユーロで移籍する可能性は低い。