インテルがマレロに注目：ディマルコのような左利きの2008年生まれの選手とは

ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネでは、来年マレロがU-23で素晴らしい活躍を見せ、プロ選手たちと競い合い、トップチームとの合同練習の機会を増やすことができると確信している。しかし、一体どのような選手なのだろうか？彼の最大の長所とは何か？インテルが彼を選んだのは、その左足の質の高さによるものであり、特にここ数ヶ月、その能力から多くの人が彼をフェデリコ・ディマルコに例えている。 確かにマレロのクロスはどれも確かな精度を誇っている。とはいえ、ディマルコとは明確に区別する必要がある。彼はやはりかなり異なるタイプの選手だが、左足の質という点では両者に共通点があるのは間違いない。 マレロは優れたフィジカルと高い持久力を兼ね備えたサイドバックであり、守備の5番というよりは4番に近い存在だ。リーグ戦とユースリーグ（9試合で5アシスト1ゴールを記録）での活躍は、さらなる成長を証明している。今後はインテルが、彼の成長とトップチームへの定着を後押ししていくことになるだろう。