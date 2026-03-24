その将来性は当初から誰もが認めていたが、数ヶ月が経ち、インテルの一員としてプレーする姿を見て、ネラッズーリがマッティア・マレロを獲得したのは良い取引だったと言えるだろう。 2008年生まれのこの選手を、昨夏ウディネーゼから獲得したことは、ネラッズーリにとって良い取引だったと言えるだろう。基本移籍金は約100万ユーロで、ボーナスを含めると最大400万ユーロに達する可能性がある。 決して安くない投資だが、すでにその成果は現れ始めている。毎日彼を観察している人々は、マレロが将来的に高いレベルでプレーする選手になると確信しているからだ。今シーズン、この左サイドバックはベニート・カルボーネ監督率いるプリマヴェーラでほぼ常にスタメンを務めてきたが、その環境では手狭になりつつあり、インテルはすでに彼の将来について検討を始めている。
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インテルがマレロに注目：ディマルコのような左利きの2008年生まれの選手とは
新たなやる気を見つける
プリマヴェーラの世界は、マレロが15歳の頃から馴染み深いものだ。実際、ウディネーゼのユニフォームを着て以来、このサイドバックは飛躍的な成長を遂げ、早くから上級チームでのプレーを始めていた。2008年生まれの彼が今、トップチームへの昇格の準備ができている、あるいは少なくともモチベーションの面でもそれを期待していると考えても不思議ではない。 もしウディネーゼに残っていたなら、マレロはプロの世界をかなり早い段階で経験できたはずだ。しかし、インテルからのオファーを受け入れたことで、このディフェンダーは別の道を選んだ。経済的にはより満足のいくものだが、成長のペースはより緩やかなものとなるだろう。
特徴
ヴィアーレ・デッラ・リベラツィオーネでは、来年マレロがU-23で素晴らしい活躍を見せ、プロ選手たちと競い合い、トップチームとの合同練習の機会を増やすことができると確信している。しかし、一体どのような選手なのだろうか？彼の最大の長所とは何か？インテルが彼を選んだのは、その左足の質の高さによるものであり、特にここ数ヶ月、その能力から多くの人が彼をフェデリコ・ディマルコに例えている。 確かにマレロのクロスはどれも確かな精度を誇っている。とはいえ、ディマルコとは明確に区別する必要がある。彼はやはりかなり異なるタイプの選手だが、左足の質という点では両者に共通点があるのは間違いない。 マレロは優れたフィジカルと高い持久力を兼ね備えたサイドバックであり、守備の5番というよりは4番に近い存在だ。リーグ戦とユースリーグ（9試合で5アシスト1ゴールを記録）での活躍は、さらなる成長を証明している。今後はインテルが、彼の成長とトップチームへの定着を後押ししていくことになるだろう。