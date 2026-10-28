しかし、イェルチュに関心を寄せているのはインテルだけではない。バルセロナを含む欧州のビッグクラブも獲得を狙っている。 本日付のスポルトによると、このドイツ人センターバックはハンジ・フリック監督の第一候補で、監督はすでにラポルタ会長と彼について話し合っている。バルセロナのスカウトも、ヴィキングとのチャンピオンズリーグ初戦で実際にそのプレーを視察した。問題は、こうした獲得を計画するには、例によって資金を捻出する必要があることだ。カタルーニャの同紙は、現在のチームに所属するDFの一人を売りに出す可能性があると記す一方、より現実的なのは獲得を2027年夏まで延期することだとしている。