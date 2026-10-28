ライバルに先んじるため、今動く。インテルはすでに来季と次の移籍市場を見据え、フィン・イェルチュの獲得に向けて動いている。2006年生まれのドイツ人DFはニュルンベルクで育ち、2025年からシュトゥットガルトに所属する。キヴが求める条件をすべて備えており、インテルが高く評価する選手だ。スピードとフィジカルの強さがあり、3バックの中央でもサイドでもプレーできるうえ、ビルドアップでは足元の技術も発揮する。シュトゥットガルトはリーグ戦7試合で5敗を喫して下から2番目の順位におり、イェルチュも同クラブで厳しいシーズンを過ごしている。それでも、インテルを含むビッグクラブの評価は変わっていない。インテルは以前から獲得候補として彼の名前をリストに載せている。
翻訳者：
インテルがフィン・イェルチュ獲得へ動くも、バルセロナも狙う
イェルチュはいくらで獲得できる？
インテルのスカウトは、シュトゥットガルトの本拠地MHPアレーナで何度も目撃されており、視察の報告は一貫して好意的だ。クロップがドイツ代表の直近のネーションズリーグでの試合に招集したこのDFの関係者とも、頻繁に接触している。あとは、いつ交渉を具体的な行動に移すかだ。年俸は問題ではない。現在の年俸は税引き前で約130万ユーロにボーナスを加えた額だ。問題は移籍金にある。2025年に950万ユーロで獲得したシュトゥットガルトは、4000万ユーロに近い額を求めている。チャンピオンズリーグでの対戦時には、この件について話す機会があるだろう。シュトゥットガルトは11月28日（水）にメアッツァを訪れる。
バルセロナに要注意
しかし、イェルチュに関心を寄せているのはインテルだけではない。バルセロナを含む欧州のビッグクラブも獲得を狙っている。 本日付のスポルトによると、このドイツ人センターバックはハンジ・フリック監督の第一候補で、監督はすでにラポルタ会長と彼について話し合っている。バルセロナのスカウトも、ヴィキングとのチャンピオンズリーグ初戦で実際にそのプレーを視察した。問題は、こうした獲得を計画するには、例によって資金を捻出する必要があることだ。カタルーニャの同紙は、現在のチームに所属するDFの一人を売りに出す可能性があると記す一方、より現実的なのは獲得を2027年夏まで延期することだとしている。
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