インテルでは、2026-27シーズンの正式な開幕が近づいている。開幕戦は7日後、8月23日土曜日にサン・シーロで行われるモンツァ戦だ。最高の形で準備を進めるため、インテルはこのプレシーズン最後の実戦的な親善試合として、きょう19時30分からバーリのサン・ニコラでベティス・セビージャと対戦した。そしてクリスティアン・キヴのチームは、ピッチ上の内容が示した以上に接戦の1-0で勝利を収めた。
バーリで大きな関心を集めていたのは、昨日ようやく正式発表されたばかりで、トゥラムと同様に欠場したスペンス（まだ万全ではない。こちらを読む）よりも、ここまで一度も起用されていなかったストーンズやラウタロ（序盤はベンチスタート）がどのようなコンディションを見せるかという点だった。そしてその答えは、まさに試合結果に表れている。決勝点を決めたのは、そのイングランド人DFだった。ディマルコのアシストから、パヴァールの空中での落としをゴールへ流し込み、デビュー戦で好プレーを見せた。
前半はボール保持と中盤での試合のテンポ管理でインテルが優勢。だが後半のインテルはそれを大きく上回り、ピッチを完全に支配し、攻撃面でも危険な場面を作り続けた。チームの表情を再び変えたのはフェデリコ・ディマルコで、ボニーと並んで最も精彩を放った。ただ、攻撃面の生産性はバジェスとマヌ・ゴンサレスのセーブ、そしてわずかな焦りと精度不足にも阻まれ、あまりに長く試合を拮抗したままにしてしまった。