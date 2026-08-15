89分 決定機 - スチッチがボックス内を突破してラウタロへ広げ、ラウタロがさらにディマルコへつなぐ。強烈な左足のグラウンダーだったが、またしてもゴンサレスがセーブ。こぼれ球にムヒタリアンが詰めたものの、うまくミートできず、わずかに枠の外へ外れた。





82分 ゴール - ストーンズがデビュー戦でゴール！ ムヒタリアンが獲得した敵陣深い位置でのFKを、ディマルコが見事にファーサイドへ送る。パヴァールが落とし、ジョン・ストーンズが反転しながら流し込んで、逆サイドのポスト際へ決めた。





59分 ディマルコがサイドチェンジでディウフへ展開。ディウフはワンテンポ遅れながらもバレッラへアシストを送り、バレッラはプレッシャーを受けながらダイレクトで合わせたが、うまく捉えられない。こぼれたボールはディマルコのもとへ渡り、左足で強烈なシュートを放ったが、またしてもGKに阻まれた。





56分 決定機 - ボニーに再びチャンス。ペナルティーエリア手前でボールを受けると、強烈な右足のグラウンダーを放つが、マヌ・ゴンサレスを破ることはできない。GKは見事に横っ飛びしてCKへ逃れた。





51分 決定機 - スチッチが縦パスをボニーへ入れ、ファーサイドのフリーのディマルコへクロス。ディマルコはダイレクトで中央へ折り返し、再びボニーが左足ボレーを狙ったが、当たり損ねてGKを脅かすには至らなかった。





49分 ピオ・エスポジトが縦パスを受け、「ミリートのような」フェイントから逆サイドのポストを狙う右足のカーブシュート。しかしDFのディフレクションでボールはCKとなった。





35分 決定機 - チャルハノールがやや右寄りの敵陣深い位置でボールを奪い、そのまま強烈なクロス気味のシュート。ボールはバジェスの右ポストをかすめた。





14分 決定機 - 今度はアントニーがペポ・マルティネスを脅かす！ 右からカットインしたウインガーが、ペナルティーエリア手前から強烈な左足シュート。ボールはニアポストをかすめ、わずかに外れた。GKは与えすぎたスペースに対して味方を叱責した。





8分 ベティスがフォルナルスのエリア手前からのシュートで応戦。マルティネスが低い体勢でキャッチした。





6分 決定機 - ボニーにこの試合最初のゴールチャンス。インテルはこれを生かせない。コートジボワール人FWは、まず高い位置からのプレスでピオ・エスポジトのボール奪取を導いたが、続くバレッラのアシストに対するヘディングではタイミングを合わせ切れず、マークがなかったにもかかわらず大きく上へ外してしまった。





4分 ベティスのメディカルスタッフが、自陣ペナルティーエリア手前で倒れ込んだエクトル・ベジェリンの治療を行うため、試合は長く中断。ベジェリンは9分に交代する。





0分 バーリのサン・ニコラで19時30分にキックオフ