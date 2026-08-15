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Goal.com
ライブ
InterGetty Images
Emanuele Tramacere

翻訳者：

インテルがプレシーズンを白星で締めくくった。ベティスに1-0で勝利し、ストーンズはデビュー戦でゴールを決めた。

インテル
インテル 対 ベティス
ベティス
クラブ親善試合
セリエ A

新シーズン開幕前、インテルにとってこのプレシーズン最後の親善試合は、ベティス・セビージャに1-0で勝利する結果となった。

インテルでは、2026-27シーズンの正式な開幕が近づいている。開幕戦は7日後、8月23日土曜日にサン・シーロで行われるモンツァ戦だ。最高の形で準備を進めるため、インテルはこのプレシーズン最後の実戦的な親善試合として、きょう19時30分からバーリのサン・ニコラでベティス・セビージャと対戦した。そしてクリスティアン・キヴのチームは、ピッチ上の内容が示した以上に接戦の1-0で勝利を収めた。

バーリで大きな関心を集めていたのは、昨日ようやく正式発表されたばかりで、トゥラムと同様に欠場したスペンス（まだ万全ではない。こちらを読む）よりも、ここまで一度も起用されていなかったストーンズやラウタロ（序盤はベンチスタート）がどのようなコンディションを見せるかという点だった。そしてその答えは、まさに試合結果に表れている。決勝点を決めたのは、そのイングランド人DFだった。ディマルコのアシストから、パヴァールの空中での落としをゴールへ流し込み、デビュー戦で好プレーを見せた。


前半はボール保持と中盤での試合のテンポ管理でインテルが優勢。だが後半のインテルはそれを大きく上回り、ピッチを完全に支配し、攻撃面でも危険な場面を作り続けた。チームの表情を再び変えたのはフェデリコ・ディマルコで、ボニーと並んで最も精彩を放った。ただ、攻撃面の生産性はバジェスとマヌ・ゴンサレスのセーブ、そしてわずかな焦りと精度不足にも阻まれ、あまりに長く試合を拮抗したままにしてしまった。




  • GOALと主なプレー

    89分 決定機 - スチッチがボックス内を突破してラウタロへ広げ、ラウタロがさらにディマルコへつなぐ。強烈な左足のグラウンダーだったが、またしてもゴンサレスがセーブ。こぼれ球にムヒタリアンが詰めたものの、うまくミートできず、わずかに枠の外へ外れた。


    82分 ゴール - ストーンズがデビュー戦でゴール！ ムヒタリアンが獲得した敵陣深い位置でのFKを、ディマルコが見事にファーサイドへ送る。パヴァールが落とし、ジョン・ストーンズが反転しながら流し込んで、逆サイドのポスト際へ決めた。


    59分 ディマルコがサイドチェンジでディウフへ展開。ディウフはワンテンポ遅れながらもバレッラへアシストを送り、バレッラはプレッシャーを受けながらダイレクトで合わせたが、うまく捉えられない。こぼれたボールはディマルコのもとへ渡り、左足で強烈なシュートを放ったが、またしてもGKに阻まれた。


    56分 決定機 - ボニーに再びチャンス。ペナルティーエリア手前でボールを受けると、強烈な右足のグラウンダーを放つが、マヌ・ゴンサレスを破ることはできない。GKは見事に横っ飛びしてCKへ逃れた。


    51分 決定機 - スチッチが縦パスをボニーへ入れ、ファーサイドのフリーのディマルコへクロス。ディマルコはダイレクトで中央へ折り返し、再びボニーが左足ボレーを狙ったが、当たり損ねてGKを脅かすには至らなかった。


    49分 ピオ・エスポジトが縦パスを受け、「ミリートのような」フェイントから逆サイドのポストを狙う右足のカーブシュート。しかしDFのディフレクションでボールはCKとなった。


    35分 決定機 - チャルハノールがやや右寄りの敵陣深い位置でボールを奪い、そのまま強烈なクロス気味のシュート。ボールはバジェスの右ポストをかすめた。


    14分 決定機 - 今度はアントニーがペポ・マルティネスを脅かす！ 右からカットインしたウインガーが、ペナルティーエリア手前から強烈な左足シュート。ボールはニアポストをかすめ、わずかに外れた。GKは与えすぎたスペースに対して味方を叱責した。


    8分 ベティスがフォルナルスのエリア手前からのシュートで応戦。マルティネスが低い体勢でキャッチした。


    6分 決定機 - ボニーにこの試合最初のゴールチャンス。インテルはこれを生かせない。コートジボワール人FWは、まず高い位置からのプレスでピオ・エスポジトのボール奪取を導いたが、続くバレッラのアシストに対するヘディングではタイミングを合わせ切れず、マークがなかったにもかかわらず大きく上へ外してしまった。


    4分 ベティスのメディカルスタッフが、自陣ペナルティーエリア手前で倒れ込んだエクトル・ベジェリンの治療を行うため、試合は長く中断。ベジェリンは9分に交代する。


    0分 バーリのサン・ニコラで19時30分にキックオフ

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  • インテル対ベティス：試合結果詳細

    インテル対ベティス 1-0


    得点者：82分 ストーンズ（インテル）


    インテル（3-5-2）：J・マルティネス（62分 プロベデル）、ビセック（70分 ストーンズ）、ボビオ（46分 アカンジ）、バストーニ（62分 パバール）、ディウフ（62分 ルイス・エンヒキ）、バレッラ（62分 ムヒタリアン）、チャルハノール（46分 スチッチ）、ジエリンスキ（70分 スタンコビッチ）、カルロス・アウグスト（46分 ディマルコ）、エスポジト（84分 イドリスー）、ボニー（70分 ラウタロ）。
    控え：ディ・ジェンナーロ。
    監督：クリスティアン・キヴ。


    レアル・ベティス（4-2-3-1）：バジェス（46分 ゴンサレス）、ベジェリン（9分 オルティス）、バルトラ、ナタン、フラン・ガルシア（73分 フィルポ）、ファクンド・ベルナル（61分 ブアレ）、マルク・ロカ（73分 フィダルゴ）、アントニー（61分 パブロ・ガルシア）、フォルナルス（46分 イスコ）、リケルメ（73分 イケル）、エルナンデス（61分 デオッサ）。
    控え：D・ジョレンテ、V・ゴメス。
    監督：マヌエル・ペジェグリーニ。


    主審：マストロドメニコ

    警告：ピオ・エスポジト

    退場：-

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