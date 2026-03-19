インテルがビカリオ獲得に本腰：ゾンマーとマルティネスの去就は？ 来季を見据えたネラッズーリの計画

ヴィカリオ監督がヴィア・デッラ・リベラツィオーネへの移籍を視野に入れる中、インテルはヤン・ゾマーとホセフ・マルティネスの将来について検討を開始した。今シーズンのパフォーマンスがやや精彩を欠いていたこともあり、当初は6月30日に契約満了を迎えるスイス人GKがネラッツーロを去る最有力候補と見られていたが、現在は風向きが変わったようだ。





ここ数日、スイスのメディアは、ヒッツの後継として1988年生まれのゴールキーパーの帰郷を夢見るバーゼルが関心を示しているというニュースを報じていた。しかし、ゾマーはインテルに残り、控えのゴールキーパーとしてプレーする可能性を検討しているようだ。このシナリオでは、戦線から外れることになるのはヨゼフ・マルティネスとなる。 インテルはジェノアからこのスペイン人選手を獲得するために1500万ユーロもの巨額を投じたが、インザーギ監督もその後任のチブ監督も、彼をインテルの新たな正ゴールキーパーとして起用することは一度もなかった。現在、ネラッズーリの戦力外となっているマルティネスに対し、インテルは損失を出さないことを願いつつ、オファーを待っている。