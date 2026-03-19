インテルがビカリオ獲得に本腰：ゾンマーとマルティネスの去就は？ 来季を見据えたネラッズーリの計画

インテルは決定した。2026-2027シーズンの正ゴールキーパーはグイリエルモ・ヴィカリオとなる。現在、ピエロ・アウジリオは来夏の移籍市場を見据え、トッテナムとの交渉を前進させるためロンドンに滞在している。
ネラッズーリの首脳陣は、この元カリアリの選手を以前から注目しており、彼がトッテナムに移籍する前から関心を寄せていた。英国での3年間のプレーを経て、ヴィカリオはイタリアに復帰する可能性がある。彼がインテルに加入すれば、ゾマーかマルティネスのどちらかがチームを去ることになるだろう。
インテルは決定した。2026-2027シーズンの正ゴールキーパーはグイリエルモ・ヴィカリオとなる。現在、ピエロ・アウジリオは来夏の移籍市場を見据え、トッテナムとの交渉を前進させるためロンドンに滞在している。
ネラッズーリの首脳陣は、この元カリアリの選手を以前から注目しており、彼がトッテナムに移籍する前から関心を寄せていた。英国での3年間のプレーを経て、ヴィカリオはイタリアに復帰する可能性がある。彼がインテルに加入すれば、ゾマーかマルティネスのどちらかがチームを去ることになるだろう。
ヴィカリオ監督がヴィア・デッラ・リベラツィオーネへの移籍を視野に入れる中、インテルはヤン・ゾマーとホセフ・マルティネスの将来について検討を開始した。今シーズンのパフォーマンスがやや精彩を欠いていたこともあり、当初は6月30日に契約満了を迎えるスイス人GKがネラッツーロを去る最有力候補と見られていたが、現在は風向きが変わったようだ。
ここ数日、スイスのメディアは、ヒッツの後継として1988年生まれのゴールキーパーの帰郷を夢見るバーゼルが関心を示しているというニュースを報じていた。しかし、ゾマーはインテルに残り、控えのゴールキーパーとしてプレーする可能性を検討しているようだ。このシナリオでは、戦線から外れることになるのはヨゼフ・マルティネスとなる。 インテルはジェノアからこのスペイン人選手を獲得するために1500万ユーロもの巨額を投じたが、インザーギ監督もその後任のチブ監督も、彼をインテルの新たな正ゴールキーパーとして起用することは一度もなかった。現在、ネラッズーリの戦力外となっているマルティネスに対し、インテルは損失を出さないことを願いつつ、オファーを待っている。