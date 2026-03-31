インテルがパレストラ獲得に向け猛攻：アタランタへのオファー準備完了

今シーズン、海外から多くのスカウトが訪れ、パレストラを間近で視察している。彼はアタランタの所属選手だが、カリアリが約100万ユーロで完全レンタル移籍で獲得した。この契約には買い取り権も義務も含まれていないことから、カリアリが当初から彼の才能を強く信じていたことがうかがえる。 セリエAのクラブ幹部たちも彼のプロフィールをデータベースに登録しており、パレストラに最も強い関心を示しているクラブの一つがインテルだ。『コリエレ・デラ・セラ』紙によると、インテルはアタランタのこのウイング獲得に向け、3500万ユーロの予算を確保しようとしているという。



