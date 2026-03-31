イタリアサッカー界における数少ない明るいニュースの一つが、マルコ・パレストラの躍進だ。 2005年生まれの右サイドバックである彼は、セリエA初シーズンにしてすでにカリアリのサイドで定位置を確保し、代表監督のリノ・ガットゥーゾの注目も集めている。ガットゥーゾ監督は彼をワールドカップ予選プレーオフの準決勝、北アイルランド戦で代表デビューさせ、おそらく今日のボスニア戦決勝でもベンチ入りさせるだろう。 質の高い若き才能であり、すでに移籍市場の注目も彼に集まっている。
翻訳者：
インテルがパレストラ獲得に向け猛攻：アタランタへのオファー準備完了
インテルの一手
今シーズン、海外から多くのスカウトが訪れ、パレストラを間近で視察している。彼はアタランタの所属選手だが、カリアリが約100万ユーロで完全レンタル移籍で獲得した。この契約には買い取り権も義務も含まれていないことから、カリアリが当初から彼の才能を強く信じていたことがうかがえる。 セリエAのクラブ幹部たちも彼のプロフィールをデータベースに登録しており、パレストラに最も強い関心を示しているクラブの一つがインテルだ。『コリエレ・デラ・セラ』紙によると、インテルはアタランタのこのウイング獲得に向け、3500万ユーロの予算を確保しようとしているという。
プレミアリーグからすでに2000万ポンドのオファーを断っている
しかし一方で、ペルカッシ家との折り合いをつける必要がある。彼らは相変わらず譲歩するつもりはなく、現時点ではパレストラの放出を検討していない。リヴァプールが夏に2000万ユーロ近いオファーを持ち込み、その金額をパルマにレオーニの移籍金として支払った際も、彼を放出することを拒んだのと同じだ。 それより以前にも、ユヴェントスやローマが獲得に動いたが、ネラッズーリ（パルマ）に門前払いされた。