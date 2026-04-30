AFP
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インテルがトッテナムのスター選手争奪戦に勝利。セリエAクラブが夏の移籍へ個人条件で合意。
ネラッズーリがヴィカリオ争奪戦でリード
報道によると、インテルがヴィカリオ獲得競争で優位に立った。TEAMtalkは、インテルが現在リードしていると伝えている。数か月交渉が続いた末、セリエA首位のインテルはイタリア代表GKと個人条件で口頭合意に達した。これは、トッテナムが1月に主力GKを放出すると決めたためだ。
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後継者を探す
29歳の選手の退団が迫り、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでは後任探しが始まった。 クラブは現在、トップリーグの地位にふさわしい補強戦略を策定中。内部昇格か、プレミアリーグのライバルから注目度の高い後任を獲得するかが議論されている。終盤戦に集中する一方で、首脳陣は2026-27シーズンにゴールマウスを守る候補を数名に絞り込んだ。
ベテランの象徴に代わる存在
インテルがビカリオ獲得に本腰を入れたのは、2026年夏に契約が切れるヤン・ゾマーの後継者確保が目的だ。ビカリオは今季トッテナムで43試合に出場し13回の無失点を記録したが、ヘルニア手術で今季絶望となった。 一方、TEAMtalkによると、トッテナムは後釜候補としてマンチェスター・シティのジェームズ・トラフォードとブライトンのバート・フェルブルッゲンを注視している。
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生き残りをかけた重要な局面と新戦力の獲得
トッテナムは正GK不在のまま残留争いを続けなければならない。 降格を回避できればリヴァプールなどのライバルをかわし、トラフォード獲得へ前進できる。降格した場合の代役にはアントニン・キンスキーが待機している。インテルは2028年6月まで契約が残る同選手の移籍金交渉に集中している。