インテルがビカリオ獲得に本腰を入れたのは、2026年夏に契約が切れるヤン・ゾマーの後継者確保が目的だ。ビカリオは今季トッテナムで43試合に出場し13回の無失点を記録したが、ヘルニア手術で今季絶望となった。 一方、TEAMtalkによると、トッテナムは後釜候補としてマンチェスター・シティのジェームズ・トラフォードとブライトンのバート・フェルブルッゲンを注視している。