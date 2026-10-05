フェデリコ・ディマルコとジェド・スペンスが活動を再開した後、今日、インテルとクリスティアン・キヴにもう一つの朗報が届いた。ルーマニア人指揮官は実際、再び最も重要な選手の一人を戦力として計算できるようになる。保有戦力の中でも、契約満了が迫る中で引き留めるために自ら尽力した選手であり、インテルの中盤のまさに灯台とも言える存在、ハカン・チャルハノールだ。
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インテルがチャルハノールを取り戻した。全体練習に合流、パルマ戦に出場へ
全体練習に合流
『Sportmediaset』のマルコ・バルザーギ記者によると、トルコ人MFはきょうチームの全体練習に復帰し、右太ももの内転筋の問題を100％解消したという。この負傷は、2026年9月8日に行われたレアル・マドリーとのチャンピオンズリーグの試合直後に負ったものだった。
パルマ戦には出場へ、予想スタメン11人
したがってチャルハノールは、代表ウィーク明けにクリスティアン・キヴが再び送り出す先発11人でも中心的な存在に戻る見込みだ。インテルは10月10日（土）、サン・シーロでパルマと対戦する。
ルーマニア人指揮官は、この中断期間中により多く一緒に取り組むことができた選手たちを優先する見通しで、ディマルコとスペンスがサイドに入り、カルロス・アウグストは左のストッパーで先発する可能性がある。一方、マルクス・テュラムは前線で絶対的な先発候補となる。そして中盤では、チャルハノールがレジスタに入り、その横にジョーンズ、さらにムヒタリアンも出場に意欲を見せている。
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