したがってチャルハノールは、代表ウィーク明けにクリスティアン・キヴが再び送り出す先発11人でも中心的な存在に戻る見込みだ。インテルは10月10日（土）、サン・シーロでパルマと対戦する。





ルーマニア人指揮官は、この中断期間中により多く一緒に取り組むことができた選手たちを優先する見通しで、ディマルコとスペンスがサイドに入り、カルロス・アウグストは左のストッパーで先発する可能性がある。一方、マルクス・テュラムは前線で絶対的な先発候補となる。そして中盤では、チャルハノールがレジスタに入り、その横にジョーンズ、さらにムヒタリアンも出場に意欲を見せている。