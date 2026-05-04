インテルがセリエA優勝後、マルクス・トゥラムがNBAレジェンドのコービー・ブライアントに敬意を表した。

優勝を決めた後、テュラムはインスタグラムにコービーへのオマージュを投稿し、バスケットボール界のレジェンドが優勝時に残した有名なポーズを再現した。このオリジナル写真は、2001年のNBAファイナルでロサンゼルス・レイカーズがフィラデルフィア・76ersを破った後に撮影された。再現した写真と共に、テュラムは「トリコロール（フランス国旗）は故郷に戻り、二度と私たちを離れることはないだろう」と綴った。



