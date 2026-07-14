インテルがジェド・スペンスに照準、トッテナムはクリスティアン・ロメロをオファー

イタリアでは16試合853分出場しファンを納得させたスペンスだが、ジェノアは完全移籍に必要な1000万ユーロを投資できなかった。W杯での活躍で価値は3倍に。トッテナムはインテルに3000万ユーロを要求したが、インテルは検討中。 スペンスは候補の一人だが、唯一の選択肢ではない。ダムフリーズの後任は必ず加入するが、焦る必要はない。 評価は高いものの、移籍金の高さに加え、休暇明けの8月10日以降でなければミラノに来れないというスケジュールも懸念材料だ。プレシーズン全体を逃す可能性もある。