電話やメッセージでトッテナムとインテルが交渉し、複数の選手が話題に上がっている。 チェルシーを選んだパレストラを失い、メディカルチェックに合格しなかったカリライの獲得を断念したインテルは、新たな右サイドバックとして2000年生まれのジェド・スペンスの情報を問い合わせた。スペンスは2024年前半、ジェノアでプレーした経験がある。
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インテルがジェド・スペンスに照準、トッテナムはクリスティアン・ロメロをオファー
スペンス、コスト、課題
イタリアでは16試合853分出場しファンを納得させたスペンスだが、ジェノアは完全移籍に必要な1000万ユーロを投資できなかった。W杯での活躍で価値は3倍に。トッテナムはインテルに3000万ユーロを要求したが、インテルは検討中。 スペンスは候補の一人だが、唯一の選択肢ではない。ダムフリーズの後任は必ず加入するが、焦る必要はない。 評価は高いものの、移籍金の高さに加え、休暇明けの8月10日以降でなければミラノに来れないというスケジュールも懸念材料だ。プレシーズン全体を逃す可能性もある。
ROMEROの提供
トッテナムとインテルとの交渉で、アルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロの名前が浮上した。2029年まで契約があるものの、彼はロンドンを離れる見込みだ。元ジェノア所属で、チヴー監督の3バックにもフィットする。代表ではスカローニ監督の下、4バックでも活躍している。インテルは高く評価するが、移籍金は手が出ない。 トッテナムはアタランタから5000万ユーロで獲得しており、今も同額を要求。代理人と交渉してきたバルセロナやアトレティコ・マドリードにも高すぎる。年俸も約1200万ユーロと高額だ。
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