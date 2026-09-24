ブエノスアイレスのパレルモ地区で2004年10月4日に生まれたサンティアゴ・ベルトランは、イタリアのパスポートを持つアルゼンチン人。身長190cmで、優れた左足を生かした足元のビルドアップに長けており、すでにアルゼンチン代表の候補にも入っている。





実際、12歳まではトップ下としてプレーし、学業を理由にあらゆるトライアルを断り続けていた。その後、成人を迎える少し前にチームメートの負傷をきっかけにポジションを変更し、GKへ転向した。彼を見いだしたのは、リーベルの元GKコーチであるタト・モンテスで、下部組織入りを後押しし、育成の全過程を歩ませた。すでにアルゼンチンで地位を確立しつつある中、代表監督のスカローニは今回の長い代表ウィークに向けて彼を招集。母国では、同じ代理人事務所が権利を管理するディブ・マルティネスの新たな後継者として語られている。





フランコ・アルマーニの控えとしてスタートしたが、正守護神がアキレス腱の重傷を負ったことで状況は一変し、出場機会とレギュラーの座をつかんだ。このチャンスを、ベルトランは最大限に生かした。彼自身も深刻な靱帯負傷を乗り越えてきた中で、コパ・スダメリカーナ敗退は避けられなかったものの、チームの柱へと成長した。今季は全公式戦を通じてすでに39試合に出場し、34失点、15試合のクリーンシートを記録している。その将来はまだ白紙だが、アルゼンチンとインテルの間にある良好な系譜を再びたどる可能性もある。