インテルは3週間にわたる代表戦による中断を経て、ホームでパルマに3-0の快勝を収めた。バンジャマン・パヴァールにとっては、インテルでのセリエA通算50試合出場という節目の一戦となった。フランス人DFは無失点での勝利にも貢献した。

サン・シーロでの一戦では、ペタル・スチッチ、ハカン・チャルハノール、マルクス・テュラムが前半にゴールを挙げ、勝利を決定づけた。

パヴァールは試合終了後、出場が50試合に達したことを知らなかったと認めた。