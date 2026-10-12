AFP
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インテルがクラブ・ブルッヘ戦に備えるなか、バンジャマン・パヴァールがセリエA通算50試合出場を祝う
パヴァール、パルマ戦の勝利でセリエAでの節目を迎える
インテルは3週間にわたる代表戦による中断を経て、ホームでパルマに3-0の快勝を収めた。バンジャマン・パヴァールにとっては、インテルでのセリエA通算50試合出場という節目の一戦となった。フランス人DFは無失点での勝利にも貢献した。
サン・シーロでの一戦では、ペタル・スチッチ、ハカン・チャルハノール、マルクス・テュラムが前半にゴールを挙げ、勝利を決定づけた。
パヴァールは試合終了後、出場が50試合に達したことを知らなかったと認めた。
- ZUMA Press Wire
インテルのユニフォームに大きな誇りを示すDF
試合後、インテルTVの取材に応じたパヴァールは、節目の出場を振り返るとともに、クラブへの強い愛着を語った。「セリエAでの50試合目だとは知らなかったけど、誇りに思う」と明かした。
「特に、イタリア最高のクラブであり、世界でも屈指のクラブであるインテルで達成できたからね」
「うれしいし、これからも多くの試合に出場できればと思う。3週間という長い中断期間を経て、非常に重要な試合だった」
過密日程の中、無失点に満足
パヴァールは、パルマ戦で見せた戦術面でのバランスを評価する一方、複数の大会を戦うことによる身体的な負担も認めた。「試合の入りは良かった。その後、相手に何度かチャンスを与えてしまったが、こちらもチャンスをものにできた」とパヴァールは語った。
「DFとして無失点はいつもうれしい。DFだけでなく、チームにとっても重要なことだ」
「強豪クラブはすべての大会を戦っている。試合数は多いけれど、文句は言えない。全員に出場機会があるはずだ」
- NurPhoto
注目はクラブ・ブルッヘの欧州での大一番へ
インテルは今、火曜日にサン・シーロで行われるUEFAチャンピオンズリーグ第2節、ベルギーのクラブ・ブルッヘとの一戦に目を向けている。ヤン・ゾマーが夏にクラブ・ブルッヘへ移籍し、アレクサンダル・スタンコヴィッチがミラノに復帰したことで、この試合にはさらなる注目が集まる。
パヴァールは、誰が起用されてもチームは勢いを維持しなければならないと強調した。
「誰がプレーするかにかかわらず、僕たちは試合に勝たなければならない」とパヴァールは締めくくった。
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