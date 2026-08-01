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インテルがカーティス・ジョーンズ獲得に3000万ポンドで再びオファーも、セリエA勢の提示額はMFに対するリヴァプールの要求額に届かず
インテル、ジョーンズに3000万ポンドでオファー
インテルは、リヴァプールMFジョーンズの獲得に照準を定めている。セリエAの強豪は今夏、イングランド人MFをサン・シーロに迎えるべく、最近3000万ポンドのオファーを提示した。しかし、『ガゼッタ』によれば、リヴァプールはこの最初のアプローチをすぐに拒否した。プレミアリーグの同クラブは、下部組織出身選手との決別を検討する前に、4000万ユーロに近い移籍金を求めている。
ジュゼッペ・マロッタ会長とスポーツディレクターのピエロ・アウジリオが率いるインテル首脳陣は、依然としてこの獲得を実現させる決意を崩していない。2人は最近、クリスティアン・キヴ監督と戦略会議の夕食をともにし、次の移籍市場での動きについて話し合った。
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キヴ、リヴァプールのスター選手を熱望
キヴは特にジョーンズに中盤の強化を求めた。ルーマニア人指揮官は、自身が好むシステムで相手の攻撃を寸断する“7番手”として機能するユニークなタイプを望んでおり、25歳の同選手をその理想的な人材と見ている。ジョーンズは、新監督アンドニ・イラオラの下で序列を下げてチームの周縁的な立場となって以降、マージーサイドで不満を強めている。
このMFはイタリアでの新たな挑戦に前向きで、報道によればサン・シーロへの移籍を歓迎する意向だという。今夏ミラノにやって来るイングランド人は、彼だけではない。インテルはすでにマンチェスター・シティDFジョン・ストーンズの獲得に向けた取引を最終段階に進めており、同選手は現在イタリアでメディカルチェックを受けている。
インテルは整理を進めなければならない
インテルがジョーンズを確保する前に、まずは膨れ上がった中盤の陣容を整理しなければならない。セリエAの同クラブは現在、中盤に豊富な選択肢を抱えており、選手売却によって資金を捻出する必要がある。
イタリアの名門にとって、最も差し迫った問題となっているのがダビデ・フラッテージだ。イタリア代表の同選手は、他クラブでキャリアを再活性化させるため移籍を求めているが、インテルにはまだ同選手に見合うオファーが届いていない。クラブはクリスティアン・アスラニの放出も計画しており、若手有望株のエベネゼル・アキンサンミロはすでにモンツァへ加入している。こうした序列の低い選手たちを移籍させることは、ジョーンズのための枠を空けるうえで絶対に必要だ。
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辛抱強く待つゲームを続ける
インテルは、リヴァプールで構想外となっている選手の獲得に向け、辛抱強く構える用意がある。イタリアのクラブは、8月下旬まで待つことでリヴァプールに要求額の引き下げを迫れると期待している。リヴァプールがその選手を出場機会のないまま脇に置き続ければ、生え抜き選手との関係悪化を招くリスクもある。セリエAのクラブは、この圧力が最終的に自分たちに有利に働き、移籍期限が近づく中で妥協を引き出せるとみている。
トップチームの一行がプレシーズンツアーで香港とパースを回る一方、マロッタとアウジリオは欧州に残る。両ディレクターは、決定的な進展を実現するため、リヴァプールとのオープンな対話を維持することに全力を注いでいる。
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