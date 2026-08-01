キヴは特にジョーンズに中盤の強化を求めた。ルーマニア人指揮官は、自身が好むシステムで相手の攻撃を寸断する“7番手”として機能するユニークなタイプを望んでおり、25歳の同選手をその理想的な人材と見ている。ジョーンズは、新監督アンドニ・イラオラの下で序列を下げてチームの周縁的な立場となって以降、マージーサイドで不満を強めている。

このMFはイタリアでの新たな挑戦に前向きで、報道によればサン・シーロへの移籍を歓迎する意向だという。今夏ミラノにやって来るイングランド人は、彼だけではない。インテルはすでにマンチェスター・シティDFジョン・ストーンズの獲得に向けた取引を最終段階に進めており、同選手は現在イタリアでメディカルチェックを受けている。