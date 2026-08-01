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インテルがカーティス・ジョーンズ獲得に再び動き、3000万ポンドを提示 だがセリエAのクラブはリヴァプールがMFに求める要求額に届かず
インテル、ジョーンズ獲得に3000万ポンドのオファー##
インテルはリヴァプールMFジョーンズの獲得に照準を定めている。セリエAの強豪は今夏、イングランド人MFをサン・シーロへ迎えるため、最近3000万ポンドのオファーを提示した。しかし、『ガゼッタ』によると、リヴァプールはこの最初のアプローチをすぐに拒否した。プレミアリーグのクラブは、下部組織出身のこの選手を手放すことを検討する前に、4000万ユーロに近い移籍金を求めている。
ベッペ・マロッタ会長とスポーツディレクターのピエロ・アウジリオが率いるインテル首脳陣は、依然としてこの選手の獲得に強い意欲を示している。両者は最近、今後の移籍市場での動きを話し合うため、クリスティアン・キヴとの戦略会議を兼ねた夕食会を開いた。
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キヴ、リヴァプールのスター選手を熱望か
キヴがジョーンズに中盤強化を具体的に求めた。ルーマニア人指揮官は、自身の好むシステムで相手の流れを寸断する7番手のオプションとなる独自のタイプを求めており、25歳の同選手をその理想的な人材と見ている。ジョーンズは、新指揮官アンドニ・イラオラの下で序列を落としてチームの周辺的な存在となり、マージーサイドでの不満を強めている。
このMFはイタリアでの新たな挑戦に前向きで、サン・シーロへの移籍を歓迎すると報じられている。今夏ミラノに到着するイングランド人は、彼だけではない。インテルはすでにマンチェスター・シティDFジョン・ストーンズ獲得の最終調整を進めており、同選手は現在イタリアでメディカルチェックを受けている。
インテルは陣容を整理しなければならない
インテルがジョーンズ獲得を実現するには、まず膨れ上がった中盤の陣容を整理しなければならない。セリエAの同クラブは現在、中盤に豊富な選択肢を抱えており、選手売却によって資金を生み出す必要がある。
イタリアの強豪にとって、最も差し迫った問題となっているのがダビデ・フラッテージだ。イタリア代表の同選手は、他クラブでキャリアを再活性化させるため移籍を望んでいるが、インテルには現時点で同選手に見合うオファーが届いていない。クラブはクリスティアン・アスラニの放出も計画しており、若手有望株のエベネゼル・アキンサンミロはすでにモンツァへ加入している。こうした控え選手たちを整理することは、ジョーンズのための枠を確保するうえで絶対に必要だ。
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辛抱強く待つ構えを見せる
インテルは、リヴァプールで構想外となっている選手の獲得に向け、辛抱強く進める構えだ。イタリアのクラブは、8月下旬まで待つことで、リヴァプールが要求する移籍金を引き下げることを期待している。リヴァプールがその選手を出場機会のない状況に置き続ければ、生え抜き選手との関係悪化を招くリスクもある。セリエAのクラブは、この圧力が最終的に自分たちに有利に働き、移籍市場の締め切りが近づく中で妥協を引き出せるとみている。
トップチームの一行がプレシーズンツアーで香港とパースを回る一方、マロッタとアウジリオは欧州に残る。両ディレクターは、決定的な突破口を開くため、リヴァプールとのオープンな対話を維持することに全力を注いでいる。
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