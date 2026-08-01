インテルがジョーンズ獲得を実現するには、まず膨れ上がった中盤の陣容を整理しなければならない。セリエAの同クラブは現在、中盤に豊富な選択肢を抱えており、選手売却によって資金を生み出す必要がある。

イタリアの強豪にとって、最も差し迫った問題となっているのがダビデ・フラッテージだ。イタリア代表の同選手は、他クラブでキャリアを再活性化させるため移籍を望んでいるが、インテルには現時点で同選手に見合うオファーが届いていない。クラブはクリスティアン・アスラニの放出も計画しており、若手有望株のエベネゼル・アキンサンミロはすでにモンツァへ加入している。こうした控え選手たちを整理することは、ジョーンズのための枠を確保するうえで絶対に必要だ。