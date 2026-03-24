インテルがウディネーゼのソレトに関心を示す、ポッツォ会長：「価格を決めるのは難しい。我々は証券取引所ではない」

インテルは夏の移籍市場で守備陣の補強も図る見通しだ。デ・フライ、アチェルビ、ダルミアンは6月に契約満了を迎える一方、バストーニはバルセロナの獲得候補となっている。





一方、インテルの首脳陣は、すでにセリエAでプレーしている2人の選手に注目している。サッスオーロのボスニア人選手タリク・ムハレモヴィッチと、ウディネーゼのフランス人選手ウマル・ソレだ。



