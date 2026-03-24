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インテルがウディネーゼのソレトに関心を示す、ポッツォ会長：「価格を決めるのは難しい。我々は証券取引所ではない」

インテル
ウマル・ソレ
ウディネーゼ
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フリウリのクラブのオーナーが、インテルが移籍市場で注目しているフランス人DFについて語った。

インテルは夏の移籍市場で守備陣の補強も図る見通しだ。デ・フライ、アチェルビ、ダルミアンは6月に契約満了を迎える一方、バストーニはバルセロナの獲得候補となっている。


一方、インテルの首脳陣は、すでにセリエAでプレーしている2人の選手に注目している。サッスオーロのボスニア人選手タリク・ムハレモヴィッチと、ウディネーゼのフランス人選手ウマル・ソレだ


  • ポッツォ、話せ

    フリウリのクラブオーナー、ジャンパオロ・ポッツォ氏はラジオ・ライ・グ・パルラメントに対し、次のように語った。「ソレは素晴らしい選手であり、我々の守備にとって重要な存在だ。移籍市場において適正な価格を定めるのは難しい。我々は証券取引所ではないのだから、価格を提示するつもりはない」。

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  • 現状

    オーストリアのザルツブルクとの契約を解除してから2ヶ月半後の2025年1月初旬にフリーエージェントとして登録されたソレは、ウディネーゼと2027年6月までの契約を結んでおり、同クラブからは年俸150万ユーロ（手取り）を受け取っている。 これまでにルニャイッチ監督率いるチームで49試合に出場し、4ゴール、3アシスト、イエローカード1枚、2度の警告による退場1回を記録している。U-17からU-20までフランス代表のユースチームでプレーしたが、少なくとも現時点ではA代表に招集されたことはない。


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