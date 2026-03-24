インテルがウディネーゼのソレトに関心を示す、ポッツォ会長：「価格を決めるのは難しい。我々は証券取引所ではない」

インテルは夏の移籍市場で守備陣の補強も図る見通しだ。デ・フライ、アチェルビ、ダルミアンは6月に契約満了を迎える一方、バストーニはバルセロナの獲得候補となっている。
一方、インテルの首脳陣は、すでにセリエAでプレーしている2人の選手に注目している。サッスオーロのボスニア人選手タリク・ムハレモヴィッチと、ウディネーゼのフランス人選手ウマル・ソレだ。
インテルは夏の移籍市場で守備陣の補強も図る見通しだ。デ・フライ、アチェルビ、ダルミアンは6月に契約満了を迎える一方、バストーニはバルセロナの獲得候補となっている。
一方、インテルの首脳陣は、すでにセリエAでプレーしている2人の選手に注目している。サッスオーロのボスニア人選手タリク・ムハレモヴィッチと、ウディネーゼのフランス人選手ウマル・ソレだ。
フリウリのクラブオーナー、ジャンパオロ・ポッツォ氏はラジオ・ライ・グ・パルラメントに対し、次のように語った。「ソレは素晴らしい選手であり、我々の守備にとって重要な存在だ。移籍市場において適正な価格を定めるのは難しい。我々は証券取引所ではないのだから、価格を提示するつもりはない」。
オーストリアのザルツブルクとの契約を解除してから2ヶ月半後の2025年1月初旬にフリーエージェントとして登録されたソレは、ウディネーゼと2027年6月までの契約を結んでおり、同クラブからは年俸150万ユーロ（手取り）を受け取っている。 これまでにルニャイッチ監督率いるチームで49試合に出場し、4ゴール、3アシスト、イエローカード1枚、2度の警告による退場1回を記録している。U-17からU-20までフランス代表のユースチームでプレーしたが、少なくとも現時点ではA代表に招集されたことはない。