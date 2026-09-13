インテルはイタリア国内の若手有望株への注視を続けており、カリアリにも目を向けている。インテル首脳陣のメモにはアレッサンドロ・ロマーノとポール・メンディの名前が記されている。





実際、インテルのスカウトはアタランタ対カリアリの行われたニューバランス・アレーナに姿を見せ、2006年生まれのMFとセネガル人FWを間近でチェックすることを目的としていた。後者はピサカーネ率いるチームに一時的なリードをもたらすゴールを決めていた。これはパスクアーレ・グアッロが伝えている。