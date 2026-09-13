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Parma Calcio v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

インテルがさっそくロマーノとメンディに照準、アタランタ対カリアリにインテルのスカウトを派遣

インテル
移籍情報
カリアリ
アレッサンドロ・ロマーノ
P. Mendy

インテルは引き続き新たな才能の発掘を進めており、カリアリの選手たちにも目を光らせている。

インテルはイタリア国内の若手有望株への注視を続けており、カリアリにも目を向けている。インテル首脳陣のメモにはアレッサンドロ・ロマーノとポール・メンディの名前が記されている。


実際、インテルのスカウトはアタランタ対カリアリの行われたニューバランス・アレーナに姿を見せ、2006年生まれのMFとセネガル人FWを間近でチェックすることを目的としていた。後者はピサカーネ率いるチームに一時的なリードをもたらすゴールを決めていた。これはパスクアーレ・グアッロが伝えている。

  • ロマーノに対する評価は特に高い。技術力、ボール管理の正確さ、そして試合を読む能力が評価されている。この若いMFのプロフィールは、インサイドハーフというよりも、2ボランチの一角を担う守備的MFとしてより強く見られている。 メンディにも非常に良い印象が持たれている。大きな成長の余地と質の高さを示した才能だ。セネガル人FWは、決めた得点に加え、さらなる育成が可能なポテンシャルと、その土台となる技術面・フィジカル面によって、インテルのスカウト陣を納得させたようだ。

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