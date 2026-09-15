ハカン・チャルハノールは、インテルがウディネーゼに逆転で5-2と勝利した試合でピッチに立つことができなかった。トルコ人MFは試合前日からすでに筋肉の違和感を訴えており、この日受けた検査の結果、右太ももの内転筋の筋肉の張りが確認された。
ここ2年でまたしても訪れた離脱により、5節の大一番でもあるローマとの直接対決も欠場するのは避けられない。そしてこの状況は必然的に、今季限りで契約満了となる自身の契約延長をめぐる、すでに公になっている交渉にも影響を及ぼしている。
ハカン・チャルハノールは、インテルがウディネーゼに逆転で5-2と勝利した試合でピッチに立つことができなかった。トルコ人MFは試合前日からすでに筋肉の違和感を訴えており、この日受けた検査の結果、右太ももの内転筋の筋肉の張りが確認された。
ここ2年でまたしても訪れた離脱により、5節の大一番でもあるローマとの直接対決も欠場するのは避けられない。そしてこの状況は必然的に、今季限りで契約満了となる自身の契約延長をめぐる、すでに公になっている交渉にも影響を及ぼしている。
ここ数年にトルコ代表キャプテンが負ってきた負傷の推移と経過は、明確な事実を示している。 2024-25シーズンから現在までで、筋肉系の負傷数は急激に増加している。
カリハノールが抱えた問題は12件。一部は同じ部位で再発したもので、もちろんそうでないものもある。2024年10月20日（内転筋の負傷）から現在（再び内転筋の負傷）までに、トルコ代表とインテルで合計33試合を欠場している。
インテルでは以前から（すでに昨季の途中から）元ミラン所属選手の将来について検討が進められており、更新に向けた正式なオファーを出さないまま夏を迎えたことが、その証拠となっている。
ダブル達成を果たし、今後に向けても続投と全面的な信頼を得たあと、クリスティアン・キヴはしかし、マロッタと当時のスポーツディレクターだったピエロ・アウジリオに対し、チャルハノールを放出しないよう求め、契約延長がない場合でも、契約満了を迎える形でも残留させるよう要請した。
実際、トルコ代表MFは今なおこのルーマニア人指揮官の戦術構想における中心的存在だが、その将来はまだ定まっていない。
新スポーツディレクターのダリオ・バッチンは、新たな役職に就いて初の公式なメディア対応の場で、選手の代理人との最初の会談がすでに正式に行われたことを認めた。インテル側には今後もともに歩む意思がある一方で、Tuttosportによれば、負傷の要素もすでに議題に上がっている。
今後の会談では、2027年6月30日に満了する現行契約を延長するための新たな契約が提示される見通しだが、契約期間は短縮された形（1＋1、あるいは単純な2年契約）で、現在受け取っている年俸650万ユーロ（手取り）を下回る条件が提示される見込みだ。
インテルにとっても、選手にとっても、急ぐ必要はない。オークツリーにとっては、身体的コンディションと経済的条件が必然的に並行して進まなければならない。
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