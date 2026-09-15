ハカン・チャルハノールは、インテルがウディネーゼに逆転で5-2と勝利した試合でピッチに立つことができなかった。トルコ人MFは試合前日からすでに筋肉の違和感を訴えており、この日受けた検査の結果、右太ももの内転筋の筋肉の張りが確認された。





ここ2年でまたしても訪れた離脱により、5節の大一番でもあるローマとの直接対決も欠場するのは避けられない。そしてこの状況は必然的に、今季限りで契約満了となる自身の契約延長をめぐる、すでに公になっている交渉にも影響を及ぼしている。



