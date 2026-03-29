現在の調子にかかわらず、この34歳の選手のマンチェスター・ユナイテッドでのキャリアはまもなく幕を閉じようとしている。シーズン終盤に調子を上げ、北西部の多くのファンを喜ばせたものの、このブラジル人選手は自身の将来について、土壇場での方針転換はないことを明言した。

「（マンチェスターでの生活は）今でもとても楽しんでいる」とカゼミーロは先日『ザ・アスレティック』に語った。「発表はすでに済んだと思う。ファンが私に向けてくれた愛情は計り知れない。だが、決断は下され、決着がついたと心から信じている。今はこの時間を楽しんでいる。 マンチェスター・ユナイテッドでのこれらの（最後の）試合は、感情的に辛い瞬間になるだろう」と語った。今シーズン終了に伴うこの退団は、国内カップ戦2度の優勝に貢献した4年間の在籍に幕を引くことになる。