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インター・マイアミ、カゼミーロとの交渉を開始 マンチェスター・ユナイテッドのMFはリオネル・メッシとのコンビに前向き
メッシとのタッグが実現する見込み
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、インター・マイアミは、欧州サッカー界のまた一人の大物選手を獲得して戦力を強化すべく、カゼミーロの代理人側に最初のオファーを提示した。 デビッド・ベッカムがオーナーを務めるこのクラブは、中盤に長期的に活躍できるベテラン選手を求めており、カゼミーロが試合をコントロールする能力は、ハビエル・マスチェラーノ監督の戦術に完璧に合致すると見られている。選手自身もマイアミでのライフスタイルや野心的なスポーツプロジェクトに興味を示しているが、最終的な合意は提示される契約条件次第となる。
しかし、マイアミ・マーリンズだけが獲得に名乗りを上げているわけではない。カゼミーロは依然として多くのクラブから注目を集めており、現在、欧州各地のクラブや高額な報酬が約束されるサウジ・プロリーグから複数のオファーが寄せられている。競合相手は多いものの、メッシとのコンビを組めることや、米国での生活への移行を可能にするという点で、マイアミ・マーリンズには大きな強みがあると言えるだろう。
- AFP
「決着がついた」―オールド・トラッフォード退団が確定
現在の調子にかかわらず、この34歳の選手のマンチェスター・ユナイテッドでのキャリアはまもなく幕を閉じようとしている。シーズン終盤に調子を上げ、北西部の多くのファンを喜ばせたものの、このブラジル人選手は自身の将来について、土壇場での方針転換はないことを明言した。
「（マンチェスターでの生活は）今でもとても楽しんでいる」とカゼミーロは先日『ザ・アスレティック』に語った。「発表はすでに済んだと思う。ファンが私に向けてくれた愛情は計り知れない。だが、決断は下され、決着がついたと心から信じている。今はこの時間を楽しんでいる。 マンチェスター・ユナイテッドでのこれらの（最後の）試合は、感情的に辛い瞬間になるだろう」と語った。今シーズン終了に伴うこの退団は、国内カップ戦2度の優勝に貢献した4年間の在籍に幕を引くことになる。
フリーエージェント移籍に向けた契約上の障害が解消された
円滑な退団を進めるため、マンチェスター・ユナイテッドとカゼミーロは今年初め、彼の退団に法的な障害や金銭的な障害が生じないよう、戦略的な合意に達していた。このベテランMFの当初の契約には、今シーズンのプレミアリーグで35試合に先発出場した場合、オールド・トラッフォードでの契約を1年延長するという条項が含まれていた。彼はその条項を発動させる見込みが濃厚であり、発動すればユナイテッドはさらに1年間、週給35万ポンドを支払うことになっていた。 しかし、両者は契約に含まれていた特定の成績に基づく契約延長条項を放棄した。この双方の合意により、マイケル・キャリック監督は、クラブ上層部が金銭的な条件を気にすることなく、純粋に競技面での実績に基づいてこのブラジル人選手を起用し続けることができるようになった。
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キャリックの影響と最後の任務
カゼミーロの将来は別の場所にあるものの、彼はここ数ヶ月、キャリックが自身のプレーに与えた影響について絶賛している。かつて「レッドデビルズ」の伝説的な守備的ミッドフィールダーだったキャリック監督は、レアル・マドリードから加入したこのブラジル人選手が、移籍後最高のコンディションを取り戻す手助けをしてきた。カゼミーロは、チームの戦術的な流動性が向上し、チャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて前進できたのは、キャリックがポジションに対する深い理解を持っているおかげだと語った。
「マイケルはピッチ上の私のポジションのスペシャリストであり、本当に素晴らしい選手でした」とカゼミーロは語った。「そのおかげで全てがずっとやりやすくなり、彼は常に私たちに声をかけてくれます。今はマンチェスターで良い流れに乗っていると感じていますし、私の今の目標はクラブをチャンピオンズリーグに戻すことです」