インター・マイアミ対D.C.ユナイテッド戦 選手評価：リオネル・メッシとロドリゴ・デ・ポールが活躍、ヘロンズが終盤の危機を乗り切る

試合開始の笛が鳴るずっと前から、ボルチモアの観客は「ビジター」と銘打たれていながらも、明らかにインテル・マイアミのものだと明らかだった。この日こそ彼らのものだった。スタジアムを埋め尽くした数千人のファンはリオネル・メッシの魔法を目撃するために集まったが、ヘロンズがM&Tバンク・スタジアムで2-1の勝利を収めたことで、その価値は十二分に報われた。

アルゼンチン代表のメッシが決勝点となるゴールを決め、インター・マイアミがD.C.ユナイテッドを下す原動力となった。開幕戦でロサンゼルスFCに0-3の大敗を喫したマイアミにとって、この勝利は2連勝となるものだった。試合の大半は比較的楽に進んだが、終盤にはヘロンズも一戦を繰り広げなければならなかった。

マイアミは17分にロドリゴ・デ・パウルの得点で1-0と先制。わずか10分後、メッシがマッテオ・シルヴェッティの素晴らしいアシストを受け、GKショーン・ジョンソンをチップシュートでかわして追加点を奪った。

その後は試合の大半が楽な展開で進んだが、75分にD.C.ユナイテッドが1点を返して一時は予感させたものの、最終的にはアウェイチームがD.C.の終盤の猛攻を凌ぎ切った。最高のパフォーマンスではなかったが、勝利は勝利。シーズン序盤の現時点では、マイアミにとって十分満足できる結果だ。

GOALがM&Tスタジアムでのインテル・マイアミ選手を評価...