Ryan Tolmich

翻訳者：

インター・マイアミ対D.C.ユナイテッド戦 選手評価：リオネル・メッシとロドリゴ・デ・ポールが活躍、ヘロンズが終盤の危機を乗り切る

ヘロンズはボルチモアのM&Tバンク・スタジアムに集まった7万人以上の観客の前で、今季2勝目を死守した。

 試合開始の笛が鳴るずっと前から、ボルチモアの観客は「ビジター」と銘打たれていながらも、明らかにインテル・マイアミのものだと明らかだった。この日こそ彼らのものだった。スタジアムを埋め尽くした数千人のファンはリオネル・メッシの魔法を目撃するために集まったが、ヘロンズがM&Tバンク・スタジアムで2-1の勝利を収めたことで、その価値は十二分に報われた。

アルゼンチン代表のメッシが決勝点となるゴールを決め、インター・マイアミがD.C.ユナイテッドを下す原動力となった。開幕戦でロサンゼルスFCに0-3の大敗を喫したマイアミにとって、この勝利は2連勝となるものだった。試合の大半は比較的楽に進んだが、終盤にはヘロンズも一戦を繰り広げなければならなかった。

マイアミは17分にロドリゴ・デ・パウルの得点で1-0と先制。わずか10分後、メッシがマッテオ・シルヴェッティの素晴らしいアシストを受け、GKショーン・ジョンソンをチップシュートでかわして追加点を奪った。

その後は試合の大半が楽な展開で進んだが、75分にD.C.ユナイテッドが1点を返して一時は予感させたものの、最終的にはアウェイチームがD.C.の終盤の猛攻を凌ぎ切った。最高のパフォーマンスではなかったが、勝利は勝利。シーズン序盤の現時点では、マイアミにとって十分満足できる結果だ。

GOALがM&Tスタジアムでのインテル・マイアミ選手を評価...

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    デイン・セントクレア（5/10）：

    カナダ人選手にとってまたしても厳しい局面。とはいえ、公平を期せば、これは完全に彼の責任ではなかった。最初のシュートにはよく反応したが、それをバービオに直接弾き返すしかなく、簡単なフィニッシュを許してしまった。

    ノア・アレン（7/10）：

    マイアミが左サイドへの攻撃を集中させた中、非常に活発に動いた。ボールを奪取すると、概ね前線へ推進した。

    ミカエル（6/10）：

    ボール処理は正確で、ボールを持たない局面でも幾つかの困難な場面を乗り切った。堅実なプレー。

    マキシ・ファルコン（7/10）：

    D.C.の得点シーンでもう少し踏み出せたかもしれない。それでも、ボール扱いが非常に優れていたため、2人のセンターバックの中ではやや上だった。

    ファクンド・モラ（5/10）：

    全体的にはまずまずだったが、D.C.ユナイテッドの得点シーンでバリボを見失い、押し込みを許した。

    中盤

    ヤニック・ブライト（8/10）：

    DCユナイテッドの決定的なチャンスを阻止する見事なタックルを1度決めた。マイアミにとって試合を楽にする数々の細かい仕事をこなした。

    ロドリゴ・デ・ポール（8/10）：

    自身も得点を挙げ、さらに追加点のチャンスも何度か作り出した。彼らしいパフォーマンスだったが、終盤に試合を決める絶好のチャンスを逃した点は残念だった。

    攻撃

    マテオ・シルヴェッティ (7/10):

    メッシのゴールをアシストしたプレーは絵に描いたような完璧さだった。そこには一段階上のタッチと技巧が求められ、彼は可能な限り最高の位置にボールを流し、決定的な瞬間を演出した。

    テラスコ・セゴビア (6/10):

    デ・ポールの得点をアシスト。ミッドフィルダーは多くの仕事をこなす必要があったが、ボックス内で彼を見つけるセゴビアの視野も重要だった。ただし、バリボの得点に繋がったミスショットのパスは少し緩すぎた。

    リオネル・メッシ（7/10）：

    メッシらしい完璧な試合ではなかったが、彼の平凡な試合でも1～2得点は決まるものだ。今回はジョンソンに全く反応の余地を与えない見事なチップシュートで、これが決勝点となった。

    ゲルマン・ベルテラメ（6/10）：

    得点こそなかったが、開幕2試合より動きと関与度が増した。とはいえ、決定的なシュートチャンスが1度しかなかった点は懸念材料だ。

    サブスクリプションとマネージャー

    タデオ・アジェンデ (6/10):

    シルヴェッティの代役を務めたが、彼ほどの出来ではなかった。

    ゴンサロ・ルハン（評価なし）：

    試合終了間際に投入され、時間稼ぎに徹した。

    ハビエル・マスチェラーノ（7/10）：

    完璧ではないが、前回より良い。ベルテラメをもっと試合に絡める方法を見つける必要があるが、それは来週の課題だ。今のところ、マイアミは勝ち点を得た。

