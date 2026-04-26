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Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport
Ryan Tolmich

翻訳者：

インター・マイアミ対ニューイングランド・レボリューションの選手評価：ルイス・スアレスとゲルマン・ベルテラメがホームのヌ・スタジアムでの引き分けを救った。

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インテルマイアミCF 対 ニューイングランド レボリューション
ニューイングランド レボリューション
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リオネル・メッシ
ジャーマン・ベルテラメ
ルイス・スアレス

ヘロンズが逆転勝利。リオネル・メッシとチームメイトのホーム初勝利は依然として続く。

インター・マイアミの新しいホームには、まだひとつ足りないものがある。それは「勝利」だ。土曜のニューイングランド・レボリューション戦で引き分け、無敗は守ったものの、新スタジアム3試合目で未勝利のまま。

土曜の引き分けは、2失点より1得点を重ねた価値がある。強豪レボリューションに追いついたのは、2人の影の主役の活躍だ。

ルイス・スアレスのシュートがセーブされたこぼれ球をジェルマン・ベルテラメが押し込み、今季3点目を決めて1－1の同点とした。このゴールはベルテラメの負担を軽減し、チーム内で存在感を高めるスアレスの貢献も示した。

2人は中2日で先発したが、チームは好スタートを切った。前半は互いに探り合い、後半は攻勢を強めた。途中出場のタデオ・アジェンデがネットを揺らしたが、オフサイドの判定で取り消された。

57分にはカルレス・ギルがペナルティエリアでフリーになり、ループシュートで先制した。 しかし76分、ベルテラメが同点弾をマーク。勝ち点3に最も近かったのはマイアミだったが、終盤はレッズのGKマット・ターナーの好守が光り、得点を許さなかった。

ホームでの勝利はまたもお預け。次節は来週末、宿敵オーランド・シティとの一戦だ。

GOALがニュー・スタジアムからインター・マイアミの選手を採点。

  • Barcelona SC v Inter MiamiGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    デイン・セント・クレア（6/10）：

    失点は悔しいだろうが、原因はマークを外した前線にある。終盤のセーブでゴールを守った。

    ノア・アレン（6/10）：

    前半は悪くなかったが、チームが攻撃を強化するため後半開始前に交代。

    ミカエル（6/10）：

    堅実で危険な場面はほとんどなし。

    マキシ・ファルコン (5/10)：

    失点場面では反応が遅かった。終盤のカウンターを阻止した点は評価できる。

    ゴンサロ・ルハン（7/10）：

    3人のDFで最も安定し、失点の責任は小さい。

    ファクンド・ムラ（6/10）：

    可もなく不可もなく。攻守で目立った活躍はなし。

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  • Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport

    中盤

    デビッド・ルイス（5/10）：

    ゴールシーンでギルをマークしきれず、レッズのエースに侵入を許し失点。直後に交代。

    ロドリゴ・デ・ポール（8/10）：

    試合を通じてゲームメイクを主導。別の日なら複数アシストを記録してもおかしくないほど、チームメイトへ絶妙なパスを供給した。

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    攻撃

    ルイス・スアレス（8/10）：

    序盤は好調だったが、その後は勢いを失った。それでも、彼のシュートのリバウンドをベルテラメが押し込んでゴールを決めた場面は、この試合のハイライトとなった。

    ゲルマン・ベルテラメ（8/10）：

    このゴールで批判は完全には収まらないだろうが、少しは静まるかもしれない。まさにポッチャーのゴールだったが、ストライカーとして調子を上げている。

    リオネル・メッシ（7/10）：

    ピッチの至る所で活躍し、何度か決定的なシュートを放った。しかし、レッズのマークは素晴らしく、彼のシュートのほとんどはペナルティエリア外からのものとなった。

  • Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    タデオ・アジェンデ（7/10）：

    本来認められるべきゴールを取り消され、非常に不運だった。今季はまだ無得点で、彼にも得点が欲しい。

    イアン・フレイ（5/10）：

    同点の絶好機を逃し、悔やんでいる。

    プレストン・プランベック（8/10）：

    若手選手が望むような理想的なデビュー戦だった。完全にその役割をこなしており、チームに大きな活力を与え、ゴールも目前に迫ったが、マット・ターナーのセーブに阻まれた。全体として、非常に期待が持てる。

    エゼキエル・アバディア＝レダ（7/10）：

    ボール捌きは良く、11本のパスをすべて成功させた。

    ギジェルモ・オヨス（7/10）：

    若手を起用し、彼らの力を信頼した采配は評価に値する。若手は期待に応え、ベテランが本来の力を発揮して勝ち点1をもたらした。

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