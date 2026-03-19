すべてが報われるかと思われた。先週末のシャーロットでの引き分け戦では主力選手を休ませたインター・マイアミだったが、ナッシュビルでは試合を優位に進めていた。リオネル・メッシがゴールを決め、キャリア通算900ゴール目を記録した。試合は完全に彼らの掌握下にあった。しかし、一瞬の隙を突かれてナッシュビルSCに得点を許し、主導権を失ってしまった。このアウェイゴールはマイアミに衝撃を与え、CONCACAFチャンピオンズカップからの敗退を決定づけた。

74分にクリスティアン・エスピノサが同点ゴールを決め、メッシの先制点を帳消しにして1-1の引き分けに終わった。先週テネシー州で行われたスコアレスドローに続き、ナッシュビルが勝ち上がった。この結果は、ヘロンズにとってしばらくの間、痛手となるだろう。

試合の最初の3分の2は、新加入のセルヒオ・レギロンが前半に負傷した以外は、ほぼマイアミが優勢だった。メッシは、ペナルティエリア内でナッシュビルのディフェンダーたちを翻弄し、いつものようにネットを揺らす見事なフィニッシュでゴールを決めた。これで決着がついたかに見えたが、そうではなかった。 74分、エスピノサが混乱の隙を突いた。デイン・セントクレアが一度セーブした直後、わずか数秒でネットを揺らしたのだ。エスピノサが強烈なシュートを叩き込んだ時、セントクレアとマイアミのディフェンス陣の半数は、自陣ゴール前で重なり合って座り込み、ただ見守るしかなかった。

メッシによる終盤の奇跡も、マイアミへの最後の救いもなかった。北米最強のチームを目指す彼らの切望していたこの大会から、彼らは姿を消した。しかし、今年は叶わない。ホームで必要な結果を得るための決定力が、ヘロンズには欠けていたからだ。

GOALがチェイス・スタジアムでのインター・マイアミの選手たちを評価する...