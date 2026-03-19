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Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport
Ryan Tolmich

翻訳者：

インター・マイアミ対ナッシュビルSC戦の選手評価：リオネル・メッシが魔法のような通算900ゴール目を決めたが、ヘロンズはアウェイゴール差によりCONCACAFチャンピオンズカップから敗退した

アルゼンチンのスター選手による見事なゴールがあったにもかかわらず、ヘロンズはアウェイゴール差により大陸大会から敗退した。

すべてが報われるかと思われた。先週末のシャーロットでの引き分け戦では主力選手を休ませたインター・マイアミだったが、ナッシュビルでは試合を優位に進めていた。リオネル・メッシがゴールを決め、キャリア通算900ゴール目を記録した。試合は完全に彼らの掌握下にあった。しかし、一瞬の隙を突かれてナッシュビルSCに得点を許し、主導権を失ってしまった。このアウェイゴールはマイアミに衝撃を与え、CONCACAFチャンピオンズカップからの敗退を決定づけた。 

74分にクリスティアン・エスピノサが同点ゴールを決め、メッシの先制点を帳消しにして1-1の引き分けに終わった。先週テネシー州で行われたスコアレスドローに続き、ナッシュビルが勝ち上がった。この結果は、ヘロンズにとってしばらくの間、痛手となるだろう。

試合の最初の3分の2は、新加入のセルヒオ・レギロンが前半に負傷した以外は、ほぼマイアミが優勢だった。メッシは、ペナルティエリア内でナッシュビルのディフェンダーたちを翻弄し、いつものようにネットを揺らす見事なフィニッシュでゴールを決めた。これで決着がついたかに見えたが、そうではなかった。 74分、エスピノサが混乱の隙を突いた。デイン・セントクレアが一度セーブした直後、わずか数秒でネットを揺らしたのだ。エスピノサが強烈なシュートを叩き込んだ時、セントクレアとマイアミのディフェンス陣の半数は、自陣ゴール前で重なり合って座り込み、ただ見守るしかなかった。

メッシによる終盤の奇跡も、マイアミへの最後の救いもなかった。北米最強のチームを目指す彼らの切望していたこの大会から、彼らは姿を消した。しかし、今年は叶わない。ホームで必要な結果を得るための決定力が、ヘロンズには欠けていたからだ。

GOALがチェイス・スタジアムでのインター・マイアミの選手たちを評価する...

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    デイン・セント・クレア（6/10）：

    ゴール外でのプレーは試されることがなく、失点も主に最初のセーブ後の混乱から生じたものだった。もっと上手くできたか？ そうかもしれないが、厳しい状況だった。

    セルヒオ・レギロン（7/10）：

    メッシのゴールにアシストを記録したが、40分に負傷により途中交代を余儀なくされた。クラブ加入後1試合半の間に見せた素晴らしいプレーを考えると、残念なことだ。

    ミカエル（6/10）：

    失点シーンではボールにばかり気を取られていた。それ以外は特にやるべきことはなかったが、ルハンと共にムクタールをマークし損ねた場面が一度あった。

    ゴンサロ・ルハン（5/10）：

    失点につながる一連のプレーでマークを外した。序盤にイエローカードも受け、それが重くのしかかっていたに違いない。

    ファクンド・ムラ（7/10）：

    マイアミのサイドで安定した攻撃の起点となり、ロングシュートを1本放った。

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  • Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    中盤

    ヤニック・ブライト（5/10）：

    ナッシュビルの同点ゴールでは、もっとうまく対応すべきだった。それ以外は広い範囲をカバーしていたが、あの瞬間こそが重要だった。

    ロドリゴ・デ・ポール（7/10）：

    彼がピッチに立つとチームがどれほどレベルアップするかは一目瞭然だ。水曜日も、ナッシュビルから相次ぐファウルで狙われながらも、その役割を果たした。

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    攻撃

    テラスコ・セゴビア（5/10）：

    特に効果的なプレーは見られなかった。後半早々にシルヴェッティと交代したのは妥当な判断だった。

    タデオ・アジェンデ (5/10)：

    全く存在感がなかった。ボールに触れる機会がほとんどなく、わずかに触れた場面でも、それらしいプレーはできなかった。

    リオネル・メッシ（7/10）：

    信じられないようなゴールを決めたが、それ以外は目立った活躍はなかった。試合終了間際にシュートを1本放ったが、これはブロックされた。

    ヘルマン・ベルテラメ（5/10）：

    またしても精彩を欠いた。これまでの得点不足について、そろそろ少し懸念すべき時が来たのだろうか？

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ノア・アレン（6/10）：

    前半の負傷による途中交代で、準備不足の中での出場は難しかった。それでも、十分に善戦した。

    マッテオ・シルヴェット（5/10）：

    セゴビアに代わって出場したが、特に効果的なプレーは見られなかった。

    デビッド・アヤラ（6/10）：

    ピッチの至る所で存在感を示すのは良かったが、マイアミが必要としていたゴールを決める選手にはなり得なかった。

    ルイス・スアレス（5/10）

    20分近くプレーしてボールに触れたのはわずか5回。彼ほど決定力のあるストライカーでも、これでは何もできなかった。

    ハビエル・マスチェラーノ（5/10）：

    現実的に言えば、この試合はマスケラーノの力ではどうにもならなかった、たった一つの不運な流れに帰するものであろう。とはいえ、週末に主力選手を休ませたにもかかわらず、チームはナッシュビルを仕留めきれなかった。その点については、彼も説明を求められることになるだろう。

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