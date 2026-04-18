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Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

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インター・マイアミ対コロラド・ラピッズの選手評価：リオネル・メッシの鮮やかな決勝ゴールが、約7万6000人の観衆の前でコロラド・ラピッズの30周年記念を台無しにした。

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コロラド ラピッズ 対 インテルマイアミCF
コロラド ラピッズ
インテルマイアミCF
MLS
ダレン・ヤピ
ラファエル・ナバロ

ラピッズの試合はMLS史上2番目の観客動員数を記録。リオネル・メッシは、そのプレーで自身がサッカー史上最高と呼ばれる理由を証明した。

デンバー発――コロラド・ラピッズにとって記念すべき30周年目の試合だった。しかし、リオネル・メッシはデンバー初訪問であることを約7万6000人の観客に強く印象付けた。そして、その期待に応えた。

バロンドール8度のスターはエンパワー・フィールドで2得点1アシストを記録し、チームを3－2の逆転勝利に導いた。ラピッズは前半に0－2とリードされたが、ラファ・ナバロとダレン・ヤピのゴールで追い上げた。それでもメッシの圧巻のパフォーマンスは止まらず、チームに敗北をもたらした。

観客数はMLS史上2番目の多さを記録。17分にはヤニック・ブライトがジョシュ・アテンシオに倒されPKを獲得し、メッシが冷静にザック・ステフェンを破った。VAR確認後の判定だった。 ペナルティエリア付近でコロラドのミスを突いたメッシは、絶妙なクロスをベルテラメに供給し、リードを2点に広げた。

後半、高地の影響かラピッズが反撃。ラファ・ナバロは5人をかわし、デイン・セントクレアも突破してネットを揺らした。 その6分後、ダレン・ヤピも広大なスペースを突いて同点弾を奪った。それでも終盤、ペナルティエリアで4人をかわしたメッシが再びネットを揺らし、勝利を決定付けた。

ここ2試合勝利がなかったインテル・マイアミにとって、これは大きな瞬間だった。週半ばにハビエル・マスチェラーノが突如退団し、監督に昇格したギジェルモ・オヨスにとっては、さらに重要な意味を持った。


GOALがエンパワー・フィールドでのインテル・マイアミの選手たちを採点する。

  • Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    デイン・セント・クレア（5月10日）：

    セント・クレアはサウスビーチへの大型移籍後7試合を消化したが、立ち上がりはまたも不安定で、チームへの適応は依然疑問が残る。マイアミのポゼッションスタイルに順応できておらず、ラピッズの得点のうち少なくとも1点は防げたはずだ。

    ゴンサロ・ルハン（5/10）：

    ラピッズの速い攻撃についていけず、チームが6分で2失点した直後に交代。

    ミカエル（5/10）：

    守備では8回の貢献があったが、ドリブルで抜かれる場面が多く、不用意なファウルでイエローカードを受けた。

    マキシミリアーノ・ファルコン（5/10）：

    地上での1対1は及第点ながら、ラピッズの攻撃を止められず。

    ファクンド・ムラ（5/10）：

    他の選手たちと同様、ラピッズのスピードについていけず苦戦。幸い、守備陣にはメッシがいた。

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  • 中盤

    ロドリゴ・デ・ポール（8/10）：

    巨費を投じて獲得された中盤の守備の要としてボール奪取に執念を見せ、5本中4本のロングボールを成功させた。

    ヤニック・ブライト（6/10）：

    86分までは魔法のようなプレーだったが、87分の愚かな退場で2点減点。

    リオネル・メッシ（10/10）：

    ラピッズはあらゆる手段でメッシを止めようとしたが、ボールを持つたびに魔法のようなプレーで突破。ルーカス・ヘリントンとジョシュ・アテンシオをかわして決めた決勝点は、今週末のMLSベストゴール候補だ。

  • Colorado Rapids v Inter Miami CFGetty Images Sport

    攻撃

    テラスコ・セゴビア（6/10）：

    攻撃では目立たなかったが、チームに迷惑をかけるプレーはなかった。

    ゲルマン・ベルテラメ（8/10）：

    序盤は高額失敗作と呼ばれたが完全復活。直近2試合で2得点し、メッシとの連携も示した。

    マテオ・シルヴェッティ（7/10）：

    70分間、ピッチに速さををもたらしたが、それ以上の活躍はなかった。

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    サブメンバーとマネージャー

    アレクサンダー・ショー（NA）：

    90分に途中出場。

    ダニエル・ピンター（6/10）：

    20分ほどの有酸素運動。それ以上でも以下でもなかった。

    ノア・アレン（6/10）：

    ルハンの守備の穴を埋めるために投入され、役割を果たした。

    ギジェルモ・オヨス（7/10）：

    監督デビュー戦としては上出来。2-0から追いつかれたのは残念だが、標高1マイルの高地・コロラドでのアウェー戦はやはり過酷だ。攻撃的な布陣と適切なポジション取りは評価できる。

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