インター・マイアミ対コロラド・ラピッズの選手評価：リオネル・メッシの鮮やかな決勝ゴールが、約7万6000人の観衆の前でコロラド・ラピッズの30周年記念を台無しにした。

デンバー発――コロラド・ラピッズにとって記念すべき30周年目の試合だった。しかし、リオネル・メッシはデンバー初訪問であることを約7万6000人の観客に強く印象付けた。そして、その期待に応えた。

バロンドール8度のスターはエンパワー・フィールドで2得点1アシストを記録し、チームを3－2の逆転勝利に導いた。ラピッズは前半に0－2とリードされたが、ラファ・ナバロとダレン・ヤピのゴールで追い上げた。それでもメッシの圧巻のパフォーマンスは止まらず、チームに敗北をもたらした。

観客数はMLS史上2番目の多さを記録。17分にはヤニック・ブライトがジョシュ・アテンシオに倒されPKを獲得し、メッシが冷静にザック・ステフェンを破った。VAR確認後の判定だった。 ペナルティエリア付近でコロラドのミスを突いたメッシは、絶妙なクロスをベルテラメに供給し、リードを2点に広げた。

後半、高地の影響かラピッズが反撃。ラファ・ナバロは5人をかわし、デイン・セントクレアも突破してネットを揺らした。 その6分後、ダレン・ヤピも広大なスペースを突いて同点弾を奪った。それでも終盤、ペナルティエリアで4人をかわしたメッシが再びネットを揺らし、勝利を決定付けた。

ここ2試合勝利がなかったインテル・マイアミにとって、これは大きな瞬間だった。週半ばにハビエル・マスチェラーノが突如退団し、監督に昇格したギジェルモ・オヨスにとっては、さらに重要な意味を持った。





GOALがエンパワー・フィールドでのインテル・マイアミの選手たちを採点する。