インター・マイアミ対オースティンFC戦の選手評価：リオネル・メッシとルイス・スアレスが得点、ニュー・スタジアムでの開幕戦は引き分けに終わる

オースティンは早い段階で試合の流れを断ち切ろうとした。開始30秒以内にPKが与えられなかったのは不運だったが、その直後にミルト・ウズニがフリーキックでポストを叩いた。そして6分、彼らは当然の先制点を奪った。ギルヘルメ・ビロがコーナーキックに合わせてボックス内に抜け出し、ヘディングで合わせ、1-0とリードした。

しかしマイアミも反撃した。もちろん、メッシが新本拠地でのマイアミ初ゴールを決めた。イアン・フレイがボックス内に浮き球を送り、メッシが飛び出したブラッド・ストゥーバーの頭上を越えるヘディングシュートを決めた。オースティンは前半残り時間、チャンスの数は少なかったものの、より脅威的な攻撃を見せた。クリスチャン・ラミレスが、見事な連携プレーの末にポストを叩き、最も決定的な場面を作った。

後半もオースティンは脅威を与え続けた。ハーフタイムにジェイデン・ネルソンが投入され、スピードが注入されると、この交代選手が巧みなカウンター攻撃を締めくくる形で2点目を決めた。

しかし、この夜の試合はマイアミの敗北で終わることはなかった。ベテラン選手がそれを確実なものにしたのだ。スアレスがコーナーキックからのヘディングの折り返しにいち早く反応し、無人のゴールへボレーシュートを決めた。

マイアミは勝ち越し点を狙った。終盤、マキシ・ファルコンが2度の好機を逃した。メッシはバーを叩いた。しかし、勝ち越し点は結局生まれなかった。

GOALがニュー・スタジアムでのインター・マイアミの選手たちを評価する...