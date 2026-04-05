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Thomas Hindle

翻訳者：

インター・マイアミ対オースティンFC戦の選手評価：リオネル・メッシとルイス・スアレスが得点、ニュー・スタジアムでの開幕戦は引き分けに終わる

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インテルマイアミCF
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インテルマイアミCF 対 オースティンFC
オースティンFC
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リオネル・メッシ
ルイス・スアレス

インター・マイアミは、新スタジアムでの開幕戦という波乱含みの試合で、オースティンFCにほぼ圧倒されながらも、ルイス・スアレスの終盤の活躍により辛うじて勝ち点1を奪い取った。リオネル・メッシは当然ながらゴールを決めたが、試合を通じてアウェイチームの方が決定的なチャンスを作り出し、マイアミは開幕戦で2-2の引き分けに持ち込めたのは幸運だった。

オースティンは早い段階で試合の流れを断ち切ろうとした。開始30秒以内にPKが与えられなかったのは不運だったが、その直後にミルト・ウズニがフリーキックでポストを叩いた。そして6分、彼らは当然の先制点を奪った。ギルヘルメ・ビロがコーナーキックに合わせてボックス内に抜け出し、ヘディングで合わせ、1-0とリードした。

しかしマイアミも反撃した。もちろん、メッシが新本拠地でのマイアミ初ゴールを決めた。イアン・フレイがボックス内に浮き球を送り、メッシが飛び出したブラッド・ストゥーバーの頭上を越えるヘディングシュートを決めた。オースティンは前半残り時間、チャンスの数は少なかったものの、より脅威的な攻撃を見せた。クリスチャン・ラミレスが、見事な連携プレーの末にポストを叩き、最も決定的な場面を作った。

後半もオースティンは脅威を与え続けた。ハーフタイムにジェイデン・ネルソンが投入され、スピードが注入されると、この交代選手が巧みなカウンター攻撃を締めくくる形で2点目を決めた。

しかし、この夜の試合はマイアミの敗北で終わることはなかった。ベテラン選手がそれを確実なものにしたのだ。スアレスがコーナーキックからのヘディングの折り返しにいち早く反応し、無人のゴールへボレーシュートを決めた。

マイアミは勝ち越し点を狙った。終盤、マキシ・ファルコンが2度の好機を逃した。メッシはバーを叩いた。しかし、勝ち越し点は結局生まれなかった。

GOALがニュー・スタジアムでのインター・マイアミの選手たちを評価する...

  • Ian FrayGetty

    ゴールキーパーとディフェンス

    デイン・セント・クレア（5/10）：

    最初のゴールについてはどうすることもできず、2点目では逆方向に飛び込んでしまった。

    イアン・フレイ（6/10）：

    マイアミの先制点をアシストし、堅実なプレーを見せた。

    マキシ・ファルコン（4/10）：

    何度もボールを失い、ポジショニングに苦戦した。

    ミカエル（6/10）：

    後半、ジェイデン・ネルソンのスピードに対応するのに苦戦した。

    ノア・アレン（5/10）：

    忘れたい試合だった。守備は堅実だったが、ボール扱いが普段とは異なり、散漫だった。

    • 広告
  • Rodrigo De PaulGetty

    中盤

    デビッド・アヤラ（5/10）：

    開始60秒でPKを献上しなかったのは非常に幸運だった。中盤の安定感には欠けていた。

    ロドリゴ・デ・ポール（8/10）：

    ピッチの至る所で活躍した。誰よりもボールに触れ、広範囲をカバーし、守備面でも貢献した。

    テラスコ・セゴビア（6/10）：

    積極的に動き回り、ボールを持った時は頼りになった。

  • Lionel MessiGetty

    攻撃

    タデオ・アジェンデ（6/10）：

    右サイドで好プレーを見せ、何度かチャンスを作り出した。しかし、決定的な場面でパスを放ってしまった。

    リオネル・メッシ（8/10）：

    マイアミの先制点を挙げ、他にも何度か決定的な場面を作った。ストゥーバーから数々の素晴らしいセーブを引き出した。

    マテオ・シルヴェッティ（6/10）：

    決定的なチャンスを数回逃し、特に終盤の絶好機を逃した。

  • Javier MascheranoGetty

    サブメンバーとマネージャー

    ゴンサロ・ルハン（6/10）：

    右サイドで堅実なプレーを見せた。

    ヤニック・ブライト（7/10）：

    途中出場から1分以内に警告を受けたが、その後ははるかに規律を守ったプレーを見せた。

    ゲルマン・ベルテラメ（5/10）：

    途中出場ながら、目立った活躍はなかった。

    ルイス・スアレス（8/10）：

    途中出場ながら圧倒的な存在感を見せた。同点ゴールを決め、終了間際にもう1点追加するチャンスがあった。

    ダニエル・ピンター（評価なし）：

    出場時間が短く、存在感を示すことはできなかった。

    ハビエル・マスチェラーノ（6/10）：

    交代策は確かに功を奏したが、マイアミがこれほど多くのチャンスを許してしまったことには、監督も失望しているだろう。新本拠地でのスタートとしては、決して理想的なものではなかった。

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