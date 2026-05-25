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Inter Miami CF v Philadelphia UnionGetty Images Sport

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インター・マイアミは、リオネル・メッシがハムストリングの過負荷と筋肉疲労を抱えていると発表した。しかし、アルゼンチン代表のスターはワールドカップに出場できる見込みだ。

インテルマイアミCF 対 フィラデルフィア・ユニオン
インテルマイアミCF
フィラデルフィア・ユニオン
MLS
リオネル・メッシ
アルゼンチン

インター・マイアミは、38歳のリオネル・メッシが日曜日のフィラデルフィア・ユニオン戦で途中交代した件について、月曜日の検査結果を報告した。診断は「左ハムストリングの筋肉疲労による過負荷」で、復帰時期は「回復の経過」を見て判断する。


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    ワールドカップに間に合う見込み

    インター・マイアミはメッシの復帰時期を明言していない。しかしファブリツィオ・ロマーノ氏によると、このアルゼンチン人FWは6月のワールドカップ開幕までに復帰できる見込みだ



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    メッシの今シーズンの活躍

    メッシは今シーズン、マイアミの15試合中14試合に出場し、リーグ戦で12ゴール8アシストを記録。過去2シーズン連続でMVPを獲得し、現在もタイトル保持者である。

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    アルゼンチンの今後の試合日程

    アルゼンチン代表は、6月16日にカンザスシティでアルジェリアとタイトル防衛戦を前に2つの親善試合を行う。

  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    インター・マイアミの次は？

    ヘロンズは次のリーグ戦までしばらく試合がない。次戦は7月22日。現在15試合を終え、勝ち点31でイースタン・カンファレンス2位。