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インター・マイアミは、38歳のリオネル・メッシが日曜日のフィラデルフィア・ユニオン戦で途中交代した件について、月曜日の検査結果を報告した。診断は「左ハムストリングの筋肉疲労による過負荷」で、復帰時期は「回復の経過」を見て判断する。