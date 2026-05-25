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インター・マイアミは、リオネル・メッシがハムストリングの過負荷と筋肉疲労を抱えていると発表した。しかし、アルゼンチン代表のスターはワールドカップに出場できる見込みだ。
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ワールドカップに間に合う見込み
インター・マイアミはメッシの復帰時期を明言していない。しかしファブリツィオ・ロマーノ氏によると、このアルゼンチン人FWは6月のワールドカップ開幕までに復帰できる見込みだ。
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メッシの今シーズンの活躍
メッシは今シーズン、マイアミの15試合中14試合に出場し、リーグ戦で12ゴール8アシストを記録。過去2シーズン連続でMVPを獲得し、現在もタイトル保持者である。
- AFP
アルゼンチンの今後の試合日程
アルゼンチン代表は、6月16日にカンザスシティでアルジェリアとタイトル防衛戦を前に2つの親善試合を行う。
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インター・マイアミの次は？
ヘロンズは次のリーグ戦までしばらく試合がない。次戦は7月22日。現在15試合を終え、勝ち点31でイースタン・カンファレンス2位。