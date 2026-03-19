インター・マイアミの4500万ドルの賭けが裏目に出る：リオネル・メッシ率いる「ヘロンズ」がチャンピオンズカップで屈辱的な敗退を喫する

リオネル・メッシは試合終了後の握手には乗り気ではなかった。むしろ、アウェイゴールルールによって、確かに残酷とも言える形でナッシュビルに敗れた後、彼はトンネルへと怒りを露わにして去っていった。

マイアミのキャプテンにとって、この夜は複雑な夜となった。7分にはキャリア通算900ゴール目を決めた。しかし74分、マイアミの守備がかなり乱れた末、ナッシュビルのクリスティアン・エスピノサがボールを押し込み、ゴールラインを越えるのをただ見守るしかなかった。ホームのマイアミには、自力でゴールを決める必要があった。だが、そのゴールは決して訪れなかった。

こうしてマイアミは敗退した。CONCACAFチャンピオンズカップは風変わりな大会だが、歴史的に見ればMLS各チームの相対的な実力を測る物差しとなってきた。大陸一のチームになりたいか？ ならば他のすべてのチームを打ち負かせ。結局のところ、マイアミは同リーグのチームの一つさえ打ち負かすことができなかった。

ヘロンズにとって、これは特に厳しい局面での敗北だ。共同オーナーのホルヘ・マスが、今年こそマイアミがカップ戦に全力を注ぐと、かなり明確な意図を持って宣言していたことも、その理由の一つである。メッシが南フロリダで過ごした3シーズン、彼らはMLSカップ、リーグス・カップ、サポーターズ・シールドをすべて制していた。

しかし、4つ目のトロフィー獲得は、どうやら先送りになりそうだ。巨額の投資を行い、多くの人々から期待を寄せられてきたチームにとって、これは大きな打撃となる。