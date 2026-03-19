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Thomas Hindle

翻訳者：

インター・マイアミの4500万ドルの賭けが裏目に出る：リオネル・メッシ率いる「ヘロンズ」がチャンピオンズカップで屈辱的な敗退を喫する

インター・マイアミは、優勝を誓っていたCONCACAFチャンピオンズカップの優勝候補の一角と目されていたが、ナッシュビル戦での敗北はまったくの失態だ。

リオネル・メッシは試合終了後の握手には乗り気ではなかった。むしろ、アウェイゴールルールによって、確かに残酷とも言える形でナッシュビルに敗れた後、彼はトンネルへと怒りを露わにして去っていった。

マイアミのキャプテンにとって、この夜は複雑な夜となった。7分にはキャリア通算900ゴール目を決めた。しかし74分、マイアミの守備がかなり乱れた末、ナッシュビルのクリスティアン・エスピノサがボールを押し込み、ゴールラインを越えるのをただ見守るしかなかった。ホームのマイアミには、自力でゴールを決める必要があった。だが、そのゴールは決して訪れなかった。

こうしてマイアミは敗退した。CONCACAFチャンピオンズカップは風変わりな大会だが、歴史的に見ればMLS各チームの相対的な実力を測る物差しとなってきた。大陸一のチームになりたいか？ ならば他のすべてのチームを打ち負かせ。結局のところ、マイアミは同リーグのチームの一つさえ打ち負かすことができなかった。

ヘロンズにとって、これは特に厳しい局面での敗北だ。共同オーナーのホルヘ・マスが、今年こそマイアミがカップ戦に全力を注ぐと、かなり明確な意図を持って宣言していたことも、その理由の一つである。メッシが南フロリダで過ごした3シーズン、彼らはMLSカップ、リーグス・カップ、サポーターズ・シールドをすべて制していた。

しかし、4つ目のトロフィー獲得は、どうやら先送りになりそうだ。巨額の投資を行い、多くの人々から期待を寄せられてきたチームにとって、これは大きな打撃となる。

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    思うようにいかなかった試合

    試合序盤は、水曜日のマイアミ戦とそっくりな展開だった。マイアミがボールを支配し、ナッシュビルはそれを許すかのような様子だった。メキシコ1部リーグのモンテレイから加入して以来、苦戦していたゲルマン・ベルテラメが、開始4分以内に至近距離からゴールキーパーに向かってシュートを放った。その直後、メッシが彼を救った。

    そのゴールは信じられないようなものだった。メッシはゴールに背を向けた状態でボールを受けると、1人のディフェンダーを軽やかにかわし、2人目の足の間を縫ってゴール右下隅に突き刺した。



    そこから先は、お馴染みの展開となった。ここが、絶好調のマイアミなら試合を決定づける場面だ。刃は刺さっていた。あとはそれをねじ込むだけだった。そして、あの小柄なアルゼンチン人は試みた。しかし、そのゴールはナッシュビルの決意を挫くには至らなかった。彼らの戦い方はほとんど変わらなかった。

    第1戦で0-0の引き分けを奪った彼らにとって、必要なのは1ゴールだけだった。そして、マイアミの守備陣が崩れた瞬間、アレックス・ミュイルのシュートがディフレクトしてゴールへ向かうと、その1ゴールが生まれた。デイン・セント・クレアがパンチで弾き返したが、サンノゼからフリーエージェントで加入したエスピノサが真っ先に反応し、ゴールを叩き込んだ。 ナッシュビルのベンチは熱狂に包まれた。見栄えの良い瞬間ではなかった。だが、そうである必要はなかったのだ。

    それ以降、ヘロンズはパニック状態に陥った。試合の流れは、落ち着いていたものから慌ただしいものへと一変した。しかし、そこには意図も、信念もなかった。マイアミは攻撃的な選手交代を2回行ったが、最後の15分間で作り出した決定機はわずか2回に過ぎなかった。メッシのシュートはたった1本。混戦の中への賭けのようなシュートで、彼自身のバロンドール受賞者としての基準からしても、それは賭けに過ぎなかった。

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  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    過去最大規模の支出にもかかわらず失敗に終わる

    こうしてマイアミは帰路につく。もちろん、今年は最初から厳しい戦いになることは予想されていた。一般的にMLSのチームには、3つの戦線で戦うための予算も戦力も不足している。リーグ・カップ、MLS、そしてCONCACAFチャンピオンズカップでの成功は、あまりにも大きな課題だった。

    それでもマイアミは、その中心的な目標を掲げて冬の移籍市場で大規模な補強を行った。時には、バイエルン・ミュンヘンを彷彿とさせるオフシーズンのようにも感じられた。チームは地域内のトップクラスの才能を次々と獲得し、彼らが「このチームでプレーしたい」と望んでいるという事実を頼りにしていたのだ。 現MLS最優秀ゴールキーパーのセント・クレアは、ミネソタ・ユナイテッドからのより高額なオファーを断り、マイアミとの契約にサインした。その理由は？優勝候補と目されるチームでCONCACAFチャンピオンズカップに出場したいという願いだった。だからこそ、水曜夜の敗戦は極めて気まずいものとなった。

    タデオ・アジェンデは、MLSのいくつかのクラブの総支出額を上回る金額で復帰した。ファクンド・ムラ、セルヒオ・レギロン、ダビド・アヤラ、ロドリゴ・デ・ポール（完全移籍）、そして最後にベルテラメが加入した。結局のところ、彼らはこのオフシーズンに4500万ドルを費やした。これに次ぐ野心的なクラブであるヒューストンでさえ、1500万ドルの支出にとどまった。確かに、これは「野心」に満ちた冬であったが、同時にリーグ史上かつてないほどのものだった。

  • Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images Sport

    まさに恥ずかしい限りだ

    つまり、水曜日の試合は恥ずかしい結果となった。これは、MLSの優秀なチームであるナッシュビルを貶めるものではない。彼らはおそらくイースタン・カンファレンスの上位4チームに入るだろう。指導も行き届き、チームバランスも良く、個々の才能がチームを牽引している。戦術やクオリティの面で画期的なことをしているわけではないが、理論上、彼らに負けること自体に恥じることはない。

    しかし、相手はMLSのチームだった。マイアミは、本来ならトルカ、プーマス、あるいはクルス・アスールに勝てるように構築されているはずだ。こうした試合では控え選手を起用できるはずだった。コパ・リベルタドーレス出場権を争えるかもしれないという話さえあった。もしこれが一種の試金石だったとすれば、それは大失敗だった。南米最強のチームと互角に戦えると主張しておきながら、同リーグのチームに敗れてしまったのだから。

    反論として、いずれにせよチャンピオンズカップにおけるMLS勢の戦力は向上しているという意見もあるだろう。ナッシュビルもマイアミと同様に、ここにいる資格がある。 しかし、ベスト16ではメキシコのチームが明らかに優位に立っていた。トルカはホームで10人のサンディエゴを圧倒した。クラブ・アメリカはフィラデルフィアで1-1の引き分けに持ち込み、2試合合計で勝ち上がった。実質的に、2022年以来優勝から遠ざかっているこの大会で、MLSがメキシコのチームと互角に戦えることを証明するのは、木曜の夜にティグレスと対戦するFCシンシナティにかかっている。

    マイアミもまた、適応する時間が必要だろう。新戦力が加わった一方で、古参選手も去った。新たな動きを把握し、ロッカールームに新たな活力が加わった。こうしたことは、一夜にして変わるものではない。


  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    いくつかの重大な欠陥が明らかになった

    さらに広く露呈したのは、このマイアミのチームが完成にはほど遠いということだ。 思い出してほしいが、彼らの獲得選手の中には、第2、あるいは第3の選択肢だった者もいた。報道によれば、彼らはLAFCのデニス・ブアンガの獲得を目指していたという。彼のスピードと攻撃的な活気は、メッシの隣でプレーするベテラメよりもはるかに適していたはずだ。ロサンゼルスのクラブは1300万ドルのオファーを断り、その後、主力選手の一人と巨額の契約延長を結んだ。当時は彼を獲得できなかったのはある種の失策のように感じられた。今となっては、彼の不在は計り知れない損失となっている。

    バンクーバー・ホワイトキャップスのトリスタン・ブラックモンも獲得候補だった。彼を獲得していれば、センターバックの戦力は大幅に向上していただろう。ブラックモンは米国代表の常連であり、2025年にはMLS最優秀ディフェンダーに選出されているからだ。 もちろん、連鎖的な影響もあったはずだ。もしブラックモンが加入していなければ、パルメイラスからミカエルがレンタル移籍で加入することはなかったかもしれない。ブアンガの契約がまとまっていれば、リーガMXからベルテラメを獲得することもなかったかもしれない。しかし、どちらの獲得も第一候補から明らかに一歩後退した選択だった。そしてその結果、マイアミは苦境に立たされている。

    こうして、ヘロンズは成功を約束していた唯一の大会で、期待に応えられなかった。 CONCACAFチャンピオンズカップは制覇が難しい大会だ。実際、MLSのチームが優勝を勝ち取るのに苦労することが多いのには理由がある。しかし、過去数年間、彼らはリーガMXのチームに敗れ、戦力層の厚い相手とのアウェイ戦で結果を出せずにいた。アウェイという過酷な環境下で、自チームの選手層の薄さが露呈していたのだ。だが今回は、MLSのライバルとの一発勝負で自ら勝ちを逃してしまった。

    おそらくこれは異常な結果だろう。「メッシ効果」は機能しなかった。マイアミは度胸を失った。個人のミス、調子の悪い夜、ボールが思わぬ方向に跳ねる――これらはすべてノックアウト方式のサッカーでは起こり得る。しかし、マイアミはそうした事態を回避するために構築されたチームなのだ。

    本来なら、マイアミが楽勝するはずの試合だった。これは歴史的な快進撃の始まりとなるはずだった。それなのに、彼らは完全に失速してしまった。

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