インター・マイアミのスター、リオネル・メッシは、前回王者を除いた4チームを優勝候補に挙げ、アルゼンチンよりクリスティアーノ・ロナウド率いるポルトガルの方がワールドカップで優勝する可能性が高いと語った。

メッシのお気に入りリストで最も目を引くのはポルトガルだ。ロナウド率いるこのチームを挙げ、メッシはマルティネス監督の圧倒的な技術力を認めた。ユーロ2016優勝チームを「非常に競争力がある」と評価し、全ポジションのバランスと層の厚さが現在のアルゼンチン代表より完成度が高いと示唆した。

また、2022年決勝で破ったフランス代表にも高い評価を与えた。メッシはキリアン・エムバペらを警戒し、「フランスは再び非常に強力だ。極めて高いレベルにある選手が数多くいる」と語った。