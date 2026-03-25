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インター・マイアミとLAギャラクシーが、今夏にマンチェスター・ユナイテッドのMFカゼミーロの獲得に関心を示していると報じられている
MLSの強豪クラブからの関心が報じられている
MLSの2大クラブがカゼミーロに関心を示していることは、さほど驚くことではない。レアル・マドリードで獲得可能なタイトルをすべて手中に収めたこの守備的ミッドフィルダーは、同リーグにとって理想的な補強候補と見なされているようだ。両チームとも補強の必要性に迫られている。ギャラクシーは、リキ・プイグが2年連続で前十字靭帯の手術を受けたため、ミッドフィルダーが1人不足している。一方、マイアミは、昨年12月にセルジオ・ブスケツが引退して以来、その穴を完全に埋めることができていない。
このニュースは『The Athletic』が最初に報じた。
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サラリーキャップの妙技
しかし、MLSの規定により、どちらのクラブへの移籍も困難な状況にあるようだ。マイアミもLAも指定選手枠に空きがなく、そのためカゼミーロに彼の経験に見合った契約を提示することはできないだろう。
マイアミ・ハーローズには、リオネル・メッシ、ロドリゴ・デ・パウ、ヘルマン・ベルタラメの3人の指定選手（DP）がおり、いずれも複数年契約を結んでいる。一方、ロサンゼルス・ギャラクシーには2027年に空き枠が生まれる予定だ。それでも、カゼミーロがMLSで契約を結ぶには、少なくとも短期的には大幅な減俸を受け入れなければならないだろう。
- AFP
マンチェスター・ユナイテッドでの波乱に満ちた在任期間
このブラジル人選手のマンチェスター・ユナイテッドでのキャリアは、必ずしも順調とはいえない。レアル・マドリードで輝かしいキャリアを築いた後、2022年に約8000万ドルの移籍金でイングランド北部へ移籍した。彼の加入は、巨額の資金を投じながらも国内リーグや欧州の舞台で苦戦を強いられていた「レッドデビルズ」の低迷期と重なった。カゼミーロは、同クラブでの3シーズンで155試合に出場し、2つのタイトルを獲得している。
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今年の夏のアメリカ旅行
カゼミーロはすでにアメリカ遠征の予定が入っている。年齢にもかかわらず、彼はカルロ・アンチェロッティ新監督率いるブラジル代表において、依然として欠かせない存在であり続けている。昨秋には2度の代表招集を受けており、今週後半に行われる2試合の親善試合でも重要な役割を果たすと期待されている。マンチェスター・ユナイテッドは現在、プレミアリーグで3位につけており、残り7試合でチャンピオンズリーグ復帰を目指している。