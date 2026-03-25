インター・マイアミとLAギャラクシーが、今夏にマンチェスター・ユナイテッドのMFカゼミーロの獲得に関心を示していると報じられている

しかし、MLSの規定により、どちらのクラブへの移籍も困難な状況にあるようだ。マイアミもLAも指定選手枠に空きがなく、そのためカゼミーロに彼の経験に見合った契約を提示することはできないだろう。

マイアミ・ハーローズには、リオネル・メッシ、ロドリゴ・デ・パウ、ヘルマン・ベルタラメの3人の指定選手（DP）がおり、いずれも複数年契約を結んでいる。一方、ロサンゼルス・ギャラクシーには2027年に空き枠が生まれる予定だ。それでも、カゼミーロがMLSで契約を結ぶには、少なくとも短期的には大幅な減俸を受け入れなければならないだろう。